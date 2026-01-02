Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜《天空体育》揭马列斯卡「最糟糕48小时」谜底 分析与车路士分手三大原因

更新时间：05:27 2026-01-02 HKT
发布时间：05:27 2026-01-02 HKT

2026年新年震撼弹，是车路士领队马列斯卡（Enzo Maresca）离任领队一职。「蓝战士」官方声明未有解释为何与马列斯卡「分手」，但《天空体育》列出三大原因，包括会方认为他抗压能力不足、与医疗团队分歧，以及秘密接触曼城和祖云达斯。

马列斯卡于2024年7月上任，原合约于2029年6月30日到期，另有1年延长条款，但车路士在元旦日宣布这名意大利籍领队离任。马列斯卡带领车路士于各项赛事出战92场，录得55胜16和21负的成绩；车路士目前在英超排在第5位，落后榜首的阿仙奴15分。

车路士的官方声明，没有提及与马列斯卡的分手原因。但《天空体育》称，原因有三：

  1. 情绪问题：会方认为他抗压能力不足，处事不够成熟
  2. 医疗团队分歧：多次违背医疗团队的建议
  3. 私下接洽其他球会：自10月私下与曼城和祖云达斯洽谈
会方认为马列斯卡多次无视医疗团队的建议，受影响的球员包括列斯占士。路透社
会方认为马列斯卡多次无视医疗团队的建议，受影响的球员包括列斯占士。路透社
马列斯卡离任车路士领队一职。路透社
马列斯卡离任车路士领队一职。路透社
马列斯卡换走高尔彭马被嘘。路透社
马列斯卡换走高尔彭马被嘘。路透社

「最糟糕48小时」向医疗团队表不满

其中，马列斯卡曾于12月中车路士主场以2：0击败爱华顿后，公开表示自己赛前经历了在球会「最糟糕的48小时」，并指「很多人不支持我们」。《天空体育》指这番言论，正是在表达对医疗团队的不满。会方认为马列斯卡多次无视医疗团队的建议，强行派刚伤愈的球员上阵超过建议时间，导致球员伤患复发；报道指受影响球员包括高尔彭马（Cole Palmer）和列斯占士（Reece James）。

私下接触其他球会

另一个令会方不满的原因是，马列斯卡在任内探讨取代曼城领队哥迪奥拿的可能，以及重返祖云达斯的机会，令会方认为马列斯卡有欠尊重。马列斯卡及其经理人虽然曾经表示无意离队，甚至提出续约，但由于马列斯卡当时的合约，最长可至2030年，因此会方拒绝马列斯卡的建议。

马列斯卡带领车路士的告别战，是上场英超主场以2：2赛和般尼茅夫。赛后他声称自己抱恙，最终由助教卡巴利路代为出席记者会，但综合外媒报道，马帅是「诈病」，并已为辞职做好准备。法甲斯特拉斯堡教头罗仙尼亚（Liam Rosenior），目前是接任大热。

