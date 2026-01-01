Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

从国家队首秀被无视到更衣室决裂 曼联名宿高尔爆与舒宁咸不和内幕

足球世界
更新时间：20:58 2026-01-01 HKT
发布时间：20:58 2026-01-01 HKT

曼联传奇射手高尔(Andy Cole) 日前在节目爆料，揭露与前红魔鬼队友舒宁咸 (Teddy Sheringham) 不和的始末，更将积怨源头追溯至英格兰代表队时期。高尔坦言，当年自己国家队首秀时遭舒宁咸无视，已种下心结，其后在奥脱福共事，在联赛对保顿后，双方关系彻底破裂。

高尔在节目《In The Mixer》中透露，他在1995年首次获英格兰征召，在球员通道准备后备入替时，遭正被换离场的舒宁咸直接漠视：「舒宁咸落下场的时候，在门口无视了我。我当时呆住了。我记得小时候看英格兰队比赛，不管谁首秀，他们队里下场的球员都会径直走向上场的那个人。 」 他表示此事对他打击极深：「无论你代表哪个国家出战，首秀对任何人来说都意义非凡。我的首秀没有得到他的尊重，这让我立刻感到很受打击。 」 

舒宁咸在1997年转投曼联，高尔直言当时感到噩梦来临。他忆述季前热身赛时，对方曾质疑其踢法，高尔当场反驳：「你知道我在曼联多久了吗？我懂得踢球。」双方矛盾在联赛对保顿一役后爆发——球队被逼和1：1，舒宁咸指责失球责任在高尔，二人最终在更衣室爆发激烈冲突。当时领队把我叫了过去，他说：「 不能再这样下去了。我知道你们的关系不好，但我不能容忍这种事发生在更衣室里。」 

高尔称自此与舒宁咸形同陌路，即使同为三冠王功臣亦零交流。不过舒宁咸曾于2019年对外称，在一家夜总会主动接近谢林汉姆并与其握手，两人如今关系融洽。

