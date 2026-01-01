Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜车路士宣布领队马列斯卡离任 球会声明未提及分手原因或接任人选

刚踏进2026年，英超就迎来重磅消息。英超豪门车路士正式宣布领队马列斯卡（Enzo Maresca）离任领队一职，但声明中并未提及分手原因或接任人选。

会方在英国中午时间在官方网页发声明公布与马列斯卡分道扬镳，并感谢他在任期间未球会作出的贡献。声明中指：「马列斯卡在任期间，带领球队先后夺得欧协联及世冠杯冠军。这些成就将成为球会近年历史的重要部分。」

声明亦有解释，鉴于球队目前仍需在四项赛事中争取成绩，包括争夺来季欧联参赛资格这项关键目标，马列斯卡与球会均相信，现阶段作出改变，将给予球队最大机会令赛季重回正轨。球会最后祝愿马列斯卡未来一切顺利。

传姐妹球会斯特拉斯堡教头罗仙尼亚接手

马列斯卡在周二英超快车主场2:2被般尼茅夫逼和后，称身体不适没有出席赛后记者会，由助教卡巴利路代劳。综合外媒报道，马帅是故意「诈病」拒绝面对传媒，当时已作出离队的决定。而正是这一决定令球会知道再无合作空间。

会方其中一个应急方案，是让同集团的法甲球会斯特拉斯堡教头罗仙尼亚接手。

外媒指马列斯卡主动辞职务立即离队

《天空体育》就引述知情人士的消息，马列斯卡决定主动辞去领队一职，务求立即离队。《每日邮报》就称马列斯卡多方面不满车路士，最主要是高层屡次干预排阵，并任由他成为代罪羔羊。此外马帅想要更多转会话语权但球会拒绝，他未能按照自己的意愿组军，萌生去意。

曼城注视马列斯卡情况 视他为哥迪奥拿接班人

马列斯卡、车路士为何决裂？ 涉转会话语权之争、公开矛盾、高层干扰排阵问题

