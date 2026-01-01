Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

省港杯｜港队次回合决选名单出炉 两组织型中场黄威、郑展龙入选

足球世界
更新时间：17:29 2026-01-01 HKT
发布时间：17:29 2026-01-01 HKT

港队将于1月3日下午4时30分，在广州南沙大湾区文化体育中心与广东队进行次回合对决， 中国香港足球总会今日正式公布，第44届省港杯第二回合赛事的男子代表队决选24人名单。共四名球员被换出队，五位球员被换入队，包括两位组织型中场黄威、郑展龙。

本次名单在首回合后作出数项调整。门将继续由庞炜熙及伍玮谦担任。后卫方面，慈英及劳烈斯获选入队，取代了甘智健的位置，预料将增强防守硬度与经验。中场方面，教练团选择换入黄威及郑展龙。而黄威擅长掌控节奏、组织能力强，而郑展龙则以突破能力见称，此调动旨在提升中场创造力与攻守转换效率，原中场巴拉克与马希伟因此未被列入今仗名单。前线方面，则有吴宇曦落选。 

球队已于今日出发前往广州，并将于明日（2号）下午5时，在南沙大湾区文化体育中心进行官方训练，适应场地。港队将于3号下午4：30分，做客广州与广东队进行次回合对决。 
 

港队男子代表决选名单 

守门员

庞焯熙 (杰志)、伍玮谦 (冠忠南区) 

后卫

慈英、林乐勤 (杰志)、陈润潼 (冠忠南区)、 杜度 (理文)、李家豪、杜国榆 (大埔)、孙铭谦 (天津津门虎)、 劳烈斯 (延边龙鼎)、梁诺恒 (浙江队) 

中场

郑展龙、陈俊乐 (杰志)、黄 威、胡晋铭 (理文)、 余在言 (石家庄功夫)、颜卓彬 (大埔) 

前锋

刘智乐 (标准流浪)、米 高 (JK Tallinna Kalev)、祖连奴 (杰志)、 赵聡悟 (冠忠南区)、艾华顿、刘家乔 (理文)、李乐谦 (大埔) 

