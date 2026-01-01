英超│曼城注视马列斯卡情况 视他为哥迪奥拿接班人

车路士领队马列斯卡与球会决裂，预计元旦人分手结束合作关系，有传曼城亦密切关注事件。消息人士透露，曼城管理层视曾在蓝月青训学院任职、以及做过哥迪奥拿副手的马列斯卡，为哥帅的接班人，所以关心共去向，了解他的下一步。

关注事态发展

英国媒体指，哥迪奥拿与曼城的合约于2027年夏天届满，但他们不排除这名西班牙籍教头会于今夏离开，所以一直审视不同的接班人，其中马列斯卡的呼声最高。马列斯卡曾在蓝月青训学院任职，亦在2022至23球季出任过哥帅的副手，对曼城的内部架构和环境十分熟悉，加上其战术风格与哥迪奥拿相近，他亦与后者保持良好关系，所以倾向在哥帅离任时让他接手。

曼城视马列斯卡为接班人

马列斯卡与车路士的合约原本到2029年，蓝月的计划是哥迪奥拿离开时接触他，但这名意大利籍教头势提早离开，蓝月将密切注视事件，了解他的去向和下一步计划。

