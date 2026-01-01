Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│利物浦域斯25年尾转运 元旦日对列斯联 挑战助攻+入球双响

足球世界
更新时间：14:00 2026-01-01 HKT
发布时间：14:00 2026-01-01 HKT

利物浦天价新援域斯(Florian Wirtz)在2025年尾转运，过去2轮英超分别交出助攻和入球，表现渐入佳境。该队领队史洛特指域斯经过4个月已适应英国的生活和英超节奏，今晚元旦日联赛主场对列斯联，一于挑战入球和助攻双响，在26年取得好开始。(Now611、621台周五凌晨1:30直播)

刚轮取得加盟后首球

域斯今季以破英超转会费纪录的1亿1650万镑加盟利物浦后，初期表现慢热，头13轮英超12次上阵，入球和助攻欠奉，到第14轮主场1:1和新特兰时才交出第一个助攻，但之后2轮又无直接参与入球。然而这名22岁德国锋将于2025年尾转运，先在上周六英超快车作客击败热刺送上助攻，上轮主场2:1赢狼队就收录加盟以来首个入球，连续2场联赛都参与入球，表现渐入佳境。

史洛特：域斯已适应英国生活

同时他上仗又有7次过人，3次创造入球机会，表现八面玲珑，红军领队史洛特指他已完全适应英国的生活：「在异国的感觉很不一样，生活会完全颠倒。我第一次出国都遇过相同问题，对教练而言还好，因为我不用上场表现，但有些球员需要时间来适应场外生活。而且国外球员来到英超，要适应这个联赛的强度，域斯做得越来越好。我相信他的入球和助攻会陆续有来。」

挑战助攻+入球双响

接连参与入球完成25年，域斯稍作休息在今日元旦日再次上阵，力图在列斯联身上取得入球和助攻双响，他矢言：「我有信心自己终究取得入球，当然入球和助攻越早来到越好。我接受所有的环境，以及所有的情况，亦有信心可以做得更好。」

域斯前仗对热刺时交出助攻。法新社
域斯前仗对热刺时交出助攻。法新社
域斯表演越来越好。法新社
域斯表演越来越好。法新社
域斯表演越来越好。法新社
域斯表演越来越好。法新社

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
观滨元旦百人围观少女被暴力欺凌 遭露膊女飞脚狂掴 逃走被扯发拖回再打 围观者：响过碌炮！
观滨元旦百人围观少女被暴力欺凌 遭露膊女飞脚狂掴 逃走被扯发拖回再打 围观者：响过碌炮！｜Juicy叮
时事热话
3小时前
屯门星堤发生命案 夫妇爆争执打斗 妻晕倒房内当场死亡
00:29
屯门星堤外籍夫妇爆争执打斗 30岁妻晕倒房内当场死亡 夫涉藏毒被捕
突发
13小时前
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
影视圈
6小时前
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
影视圈
5小时前
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
即时国际
8小时前
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
饮食
2025-12-31 15:08 HKT
立法会宣誓仪式上午11时开始。
立法会90名议员完成宣誓 7人被要求重新宣读 何君尧背稿「甩辘」 一人无举右手照pass
政情
3小时前
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
1小时前
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
突发
1小时前
前「TVB咪神」即将结婚突然宣布重大决定 晒火辣丰满身材告别过去：经过深思熟虑
前「TVB咪神」即将结婚突然宣布重大决定 晒火辣丰满身材告别过去：经过深思熟虑
影视圈
19小时前