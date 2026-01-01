英超│利物浦域斯25年尾转运 元旦日对列斯联 挑战助攻+入球双响

利物浦天价新援域斯(Florian Wirtz)在2025年尾转运，过去2轮英超分别交出助攻和入球，表现渐入佳境。该队领队史洛特指域斯经过4个月已适应英国的生活和英超节奏，今晚元旦日联赛主场对列斯联，一于挑战入球和助攻双响，在26年取得好开始。(Now611、621台周五凌晨1:30直播)

刚轮取得加盟后首球

域斯今季以破英超转会费纪录的1亿1650万镑加盟利物浦后，初期表现慢热，头13轮英超12次上阵，入球和助攻欠奉，到第14轮主场1:1和新特兰时才交出第一个助攻，但之后2轮又无直接参与入球。然而这名22岁德国锋将于2025年尾转运，先在上周六英超快车作客击败热刺送上助攻，上轮主场2:1赢狼队就收录加盟以来首个入球，连续2场联赛都参与入球，表现渐入佳境。

史洛特：域斯已适应英国生活

同时他上仗又有7次过人，3次创造入球机会，表现八面玲珑，红军领队史洛特指他已完全适应英国的生活：「在异国的感觉很不一样，生活会完全颠倒。我第一次出国都遇过相同问题，对教练而言还好，因为我不用上场表现，但有些球员需要时间来适应场外生活。而且国外球员来到英超，要适应这个联赛的强度，域斯做得越来越好。我相信他的入球和助攻会陆续有来。」

挑战助攻+入球双响

接连参与入球完成25年，域斯稍作休息在今日元旦日再次上阵，力图在列斯联身上取得入球和助攻双响，他矢言：「我有信心自己终究取得入球，当然入球和助攻越早来到越好。我接受所有的环境，以及所有的情况，亦有信心可以做得更好。」

域斯前仗对热刺时交出助攻。法新社

域斯表演越来越好。法新社

