英超│马列斯卡、车路士为何决裂？ 涉转会话语权之争、公开矛盾、高层干扰排阵问题

车路士领队马列斯卡与球会高层关系决裂，到了即将分手的地步，距离前者领军赢得首届世界冠军球会杯，中间仅经历了5个月的时间。双方不和，当中涉及转会话语权之争、高层干扰排阵，以及马列斯卡将矛盾公开化等不同问题。

马列斯卡不满高层干预排阵

综合《每日邮报》、《天空体育》、《卫报》等多间英国媒体的消息，马列斯卡不满车路士有众多原因，最主要是他不满高层干预排阵，并任由他成为代罪羔羊。蓝狮今季频繁地轮换，以致球队成绩欠稳定性，主因是球员的经理人不停致电车路士体育总监，质问他们的客户为何得不到应有的上阵时间，有违加盟时的承诺。总监就要求马列斯卡让不同球员上阵，后者照做，但当球队成绩不济被媒体和球迷批评时，高层却没有出来维护，任由马帅成为代罪羔羊，令他非常不满。同时高层频繁干预排阵，马列斯卡失去自主和话语权，他觉得这并非教练应该面对的情况。

车路士领队马列斯卡不满高层干预排阵。路透社

马列斯卡希望得到更多转会话语权。路透社

转会话语权是双方不和另一主因

其次马列斯卡想拥有更多的转会话语权，现实是球队在今夏转会市场的操作不符合其预期。这名意大利籍教头希望引入一些有经验的球员，带领阵中一班年轻新星出战，以老带新可以增加稳定性。可是球会继续沿用只签年轻人的策略，他未能按照自己的意愿组军，萌生去意。而球会的总监们又漠视球队年龄存构过轻的问题，不停催促马帅要立即交出好成绩，一定要取得欧联席位，此举亦加深他对球会的不满。

球会不满矛盾公开化

在不满情绪与日俱增下，马列斯卡在12月展开连串「搏炒」的行为。12中公开指摘球会，指球会有很多人不支持他，并发展「最糟糕48小时」的言论，其公开矛盾的做法已令高层们不满。到刚轮英超主场2:2赛和般尼茅夫后，他更称身体不适拒绝出席赛后记者会，令双方关系更加紧张。而他安排助教卡巴利路出席记者会，更接受媒体的访问，球会高层更感到惊讶。

缺席记者会成分手导火线

同时蓝狮在过去7场英超赛事只得1胜，今季联赛于领先的情况下失掉15分，加上在比赛中经常做出令人难以理解的换人决定，球会高层亦对他忍不可忍，决定提早终止合作关系，比预定2029年合约到期日，足足提早了3年半。