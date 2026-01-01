Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│马列斯卡与车路士高层关系破裂 传元旦日主动辞职离队

足球世界
更新时间：10:45 2026-01-01 HKT
发布时间：10:45 2026-01-01 HKT

英国多间媒体周三(31日)报导，车路士领队马列斯卡(Enzo Maresca)与球会高层的关系已彻底破裂，双方对彼此都非常不满 ，大有机会在周四元旦日(1月1日)时分手，结束合作关系。《天空体育》透露，马列斯卡会主动辞去帅位，立即离开。

传马列斯卡与车路士高层关你急速恶化

英国时间周三早上仍传出如果车路士在1月的成绩没有改善，马列斯卡才会乌纱不保，但多间英国媒体在晚上不约而同指出，马列斯卡和蓝狮高层的关系在过去数小时内变得紧张，已去到决裂的地步，双方对彼此深深不忿，已决定分手结束宾主关系，大有机会在元旦日宣布。有媒体指马帅代表正与球会管理层商讨赔偿的问题，《天空体育》就引述知情人士的消息，马列斯卡决定主动辞去领队一职，务求立即离队。

元旦日主动辞职

而马列斯卡在周二英超快车主场2:2被般尼茅夫逼和后，称身体不适没有出席赛后记者会，由助教卡巴利路代劳，《卫报》指他是故意「诈病」拒绝面对传媒，当时已做出离队的决定。球会方面，据报领导层将在元旦日召开紧急会议，商讨帅位问题，球会原本想给予时间让马帅扭转劣势，但在后者周二拒绝出席赛后记者会的行径，已知道双方再无合作空间，会方其中一个应急方案，是让同集团的法甲球会斯特拉斯堡教头罗仙尼亚接手。

