狼队完成19轮英超后，仅得3分未尝一胜，降班只是时间问题。据报他们亦打定输数，为下季降落英冠做好准备，有意在冬季转会窗放走阵中有价值的球员，包括巴西中场孖宝安达尼图(Andre)、祖奥高美斯(Joao Gomes)，以及挪威前锋佐真拿臣(Jorgen Strand Larsen)。当中拿臣得到韦斯咸、诺定咸森林和水晶宫青睐，狼队希望在他身上收回4000万镑。

狼队准备在1月放走有价值球员

连同刚轮英超作客1:1逼和曼联的1分，狼队战罢19轮英超后只有3分，还未打开胜利之门，刷新英超同期最差成绩，降班可说是几成定局。英国《每日邮报》透露，狼队管理层明白降班无可避免，决定提早为降落英冠做好准备，将阵中有价值和不会随队降班的球员卖走，以免到季尾确定护级失败后价格会下降。球队会将收到的资金，签下一起愿意在英冠打滚的球员，为下季及将来重返英超铺路。

安达、祖奥高美斯、佐真拿臣成抢手货

其中2位预计被卖走的球员，就是巴西国脚中场安达尼图及祖奥高美斯，两人同属24岁，有很大进步和发展空间，得到不少欧洲球会和巴西国内球队关注，安达正是曼联的目标之一。而狼队队内另一位高价值球员，就是上季英超攻入14球的中锋佐真拿臣。此子今季虽然跌watt，仅得1个联赛入球，但韦斯咸、森林和水晶宫对他的射术和制空能力十分欣赏，有意在冬窗出价斟介。

狼队已为拿臣标价4000万镑，并愿意和任何买家展开谈判，展开长期转会规划。