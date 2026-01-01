Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冬季转会窗展开 班伦庄臣势以3500万镑投水晶宫

足球世界
更新时间：07:59 2026-01-01 HKT
发布时间：07:59 2026-01-01 HKT

冬季转会窗展开，据报热刺的班伦庄臣（Brennan Johnson）势将以3500万镑转投水晶宫。至于车路士的史达宁，则传获得富咸的青睐。

班伦庄臣去季欧霸决赛射入致胜球。路透社
班伦庄臣接近加盟水晶宫。路透社
班伦庄臣去季助热刺赢得欧霸冠军。路透社
24小时内接受体测

根据《每日电讯报》的报道指，班伦庄臣将于未来24小时内，于水晶宫接受体测，势将落实转会。庄臣于2023年由诺定咸森林，以4750万镑转会费加盟热刺，去季他攻入18球，并在欧霸决赛斗曼联一役射入致胜球，结束球会的锦标荒。今季他于各项赛事上阵21场，攻入4球。水晶宫有信心班伦庄臣可以赶及完成转会程序，并于周日英超斗纽卡素一役披甲。

史达宁去季外借阿仙奴。路透社
富咸有意罗致史达宁

至于31岁的车路士翼锋史达宁，已被领队马列斯卡打入冷宫，今季未尝上阵。据报富咸有意罗致这名英格兰前国脚，而车路士为了促成这交易，已经准备好付担其周薪的大部分金额；据报史达宁目前的周薪高达32.5万镑，他与车路士的合约将于2027年6月到期。

除了富咸，德甲的利华古逊、意甲的祖云达斯和拿玻里，都据报对史达宁感到兴趣；史达宁则因家庭因素，倾向留在伦敦。史达宁于2022年由曼城转投车路士，加盟以来各项赛事上阵81场入19球；他去季外借阿仙奴一季，各项赛事上阵28场入1球并有5次助攻。

