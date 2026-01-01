英超｜车路士马列斯卡帅位危危乎 1月战绩定生死

据《天空体育》报道，车路士领队马列斯卡的帅位不稳。「蓝战士」近7场只赢1场，加上早前的发言显示他与管理层之间的关系紧张，1月的战绩将成为他去留的关键。

12月录2胜4和3负

车路士在圣诞及新年赛程，于史丹福桥主场先后斗阿士东维拉及般尼茅夫，但两场表现皆令人沮丧，踢落缺乏斗志，令这名意大利籍主帅承受的压力倍增。蓝战士于11月26日欧联主场大胜巴塞隆拿3：0，但于12月的战绩下滑，各项赛事仅录得2胜4和3负，近7场仅赢1场。

除了近况不济，马列斯卡的惹火发言，或令他的帅位更危。12月初他在球队击败爱华顿后，表示赛前两天是他上任后「最糟糕的48小时」，并直言「很多人」并未支持他或球队；这言论或揭示了他与球会管理层之间的关系紧张。

4条战线踢9场

《天空体育》称，1月的战绩将成为马列斯卡能否保住帅位的关键。车路士将于4条战线作战，应付9场比赛，硬仗包括1月4日于英超作客次席的曼城；月中将于联赛杯4强斗阿仙奴；月尾会在欧联作客拿玻里。

1月4日：客vs曼城（英超）

1月7日：客vs富咸（英超）

1月10日：客vs查尔顿（足总杯）

1月14日：主vs阿仙奴（联赛杯）

1月17日：主vs宾福特（英超）

1月21日：主vs帕福斯（欧联）

1月25日：客vs水晶宫（英超）

1月28日：客vs拿玻里（欧联）

1月31日：主vs韦斯咸（英超）