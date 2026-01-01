Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

非洲国家杯｜科特迪瓦、喀麦隆分途反胜对手 F组头两名晋16强

足球世界
更新时间：06:50 2026-01-01 HKT
发布时间：06:50 2026-01-01 HKT

非洲国家杯F组最后一轮分组赛，科特迪瓦以3：2反胜加蓬取得小组首名，至于喀麦隆则以2：1反胜莫桑比克，以次名晋级。得到小组第3的莫桑比克，以其中一支最佳第3名的资格，历史上首次晋身16强。

科特迪瓦以3：2反胜加蓬。美联社
科特迪瓦以3：2反胜加蓬。美联社
科特迪瓦首名出线。美联社
科特迪瓦首名出线。美联社
科特迪瓦16强对手为布基纳法索。美联社
科特迪瓦16强对手为布基纳法索。美联社

科特迪瓦3：2加蓬

科特迪瓦面前赛前已笃定出局的加蓬，于11及21分钟先失两球。但这支卫冕球队之后连入3球反胜，先是加拉素（Jean-Philippe Krasso）于44分钟攻破加蓬大门，助球队追至落后1：2完半场。科特迪瓦下半场末段连入两球反胜，84分钟效力阿士东维拉的古斯辛特（Evann Guessand）扳平，92分钟巴索马拿托尼绝杀加蓬，助科特迪瓦以3：2反胜加蓬完场。

喀麦隆2：1莫桑比克

同组另一场，喀麦隆面对莫桑比克亦先落后。23分钟，莫桑比克的卡马图（Geny Catamo）于右路K角位起左脚，射远柱入网。但5分钟后莫桑比克失守，喀麦隆的射门中柱弹出，护空门倒地的尼尼（Nené）情急解围，却将皮球踢入自己龙门；喀麦隆凭这个乌龙球扳平1：1完半场。喀麦隆下半场55分钟，凭基斯甸高法尼截到对手传球，于禁区外起脚擦楣底入。最终喀麦隆以2：1反胜莫桑比克。

喀麦隆先失球。法新社
喀麦隆先失球。法新社
莫桑比克首次晋级16强。法新社
莫桑比克首次晋级16强。法新社
喀麦隆以次名出线。法新社
喀麦隆以次名出线。法新社

莫桑比克首晋16强

赛后F组形势，科特迪瓦和喀麦隆同样录得2胜1和得7分，前者得球较多以首名晋级；科特迪瓦16强对手为布基纳法索，喀麦隆将硬撼南非。莫桑比克则以1胜2负得3分，排在第3名。他们以其中一支最佳第3名的资格，历史首次打入16强，对手将为尼日利亚。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门星堤发生命案 夫妇爆争执打斗 妻晕倒房内当场死亡
00:29
屯门星堤外籍夫妇爆争执打斗 30岁妻晕倒房内当场死亡 夫涉藏毒被捕
突发
5小时前
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪未婚妻除夕发文：今日原本系我哋大日子
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪未婚妻除夕发文：今日原本系我哋大日子
突发
8小时前
结业潮2025｜10大连锁超市/百货洗牌！AEON/先施/U购执笠 1老字号品牌消失
结业潮2025｜10大连锁超市/百货洗牌！AEON/先施/U购执笠 1老字号品牌消失
生活百科
12小时前
除夕倒数2026︱中环跨年倒数光影汇演 国际殿堂级组合Air Supply压轴登场掀高潮
02:07
除夕倒数2026︱中环跨年倒数光影汇演 8大厦投射倒数时钟喜迎2026年
社会
7小时前
「50+」裸辞揭职场残酷真相 「1句话」引爆初老族共鸣 网民：「终于有人敢讲！」｜Juicy叮
「50+」裸辞揭职场残酷真相 「1句话」引爆初老族共鸣 网民：「终于有人敢讲！」｜Juicy叮
时事热话
14小时前
李龙基被爆分手后除夕首现身 能力范围内经济助王青霞 对爱情彻底失望︰开心活埋呢几年算啦
09:02
李龙基被爆分手后除夕首现身 能力范围内经济助王青霞 对爱情彻底失望︰开心活埋呢几年算啦
影视圈
8小时前
曾与刘德华合作73岁影帝命危 进食时哽亲昏迷留医ICU情况不乐观 近年患血癌停工
曾与刘德华合作73岁影帝命危 进食时哽亲昏迷留医ICU情况不乐观 近年患血癌停工
影视圈
16小时前
《中年好声音》最索评审海儿露出大面积白滑肌 夕阳下派福利「真空」挑战性感极限
《中年好声音》最索评审海儿露出大面积白滑肌 夕阳下派福利「真空」挑战性感极限
影视圈
14小时前
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间都开始玩减价战玩任食
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
饮食
16小时前
Bob林盛斌17岁女林霏儿造型惹火 低胸装疑现身夜场 车厢内咬手指展现超龄性感
Bob林盛斌17岁女林霏儿造型惹火 低胸装疑现身夜场 车厢内咬手指展现超龄性感
影视圈
12小时前