非洲国家杯｜科特迪瓦、喀麦隆分途反胜对手 F组头两名晋16强

非洲国家杯F组最后一轮分组赛，科特迪瓦以3：2反胜加蓬取得小组首名，至于喀麦隆则以2：1反胜莫桑比克，以次名晋级。得到小组第3的莫桑比克，以其中一支最佳第3名的资格，历史上首次晋身16强。

科特迪瓦以3：2反胜加蓬。美联社

科特迪瓦首名出线。美联社

科特迪瓦16强对手为布基纳法索。美联社

科特迪瓦3：2加蓬

科特迪瓦面前赛前已笃定出局的加蓬，于11及21分钟先失两球。但这支卫冕球队之后连入3球反胜，先是加拉素（Jean-Philippe Krasso）于44分钟攻破加蓬大门，助球队追至落后1：2完半场。科特迪瓦下半场末段连入两球反胜，84分钟效力阿士东维拉的古斯辛特（Evann Guessand）扳平，92分钟巴索马拿托尼绝杀加蓬，助科特迪瓦以3：2反胜加蓬完场。

喀麦隆2：1莫桑比克

同组另一场，喀麦隆面对莫桑比克亦先落后。23分钟，莫桑比克的卡马图（Geny Catamo）于右路K角位起左脚，射远柱入网。但5分钟后莫桑比克失守，喀麦隆的射门中柱弹出，护空门倒地的尼尼（Nené）情急解围，却将皮球踢入自己龙门；喀麦隆凭这个乌龙球扳平1：1完半场。喀麦隆下半场55分钟，凭基斯甸高法尼截到对手传球，于禁区外起脚擦楣底入。最终喀麦隆以2：1反胜莫桑比克。

喀麦隆先失球。法新社

莫桑比克首次晋级16强。法新社

喀麦隆以次名出线。法新社

莫桑比克首晋16强

赛后F组形势，科特迪瓦和喀麦隆同样录得2胜1和得7分，前者得球较多以首名晋级；科特迪瓦16强对手为布基纳法索，喀麦隆将硬撼南非。莫桑比克则以1胜2负得3分，排在第3名。他们以其中一支最佳第3名的资格，历史首次打入16强，对手将为尼日利亚。