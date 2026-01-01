西甲｜麦巴比膝伤至少唞3周 势错过西超杯4强斗马体会

皇家马德里主将基利安麦巴比（Kylian Mbappe）左膝受伤，据报将要休养至少3周。预料这名法国国脚将要缺阵一场「马德里打吡」；皇马将于西班牙超级杯4强硬撼马德里体育会。

过去几周带伤上阵

法国传媒《队报》报道，麦巴比因为膝伤将要休养至少3周，皇马在报道出版后亦证实这名法国国脚左膝扭伤。事实上，麦巴比在过去几周一直带伤上阵，《队报》报道指出，磁力共振扫描（MRI）显示他的膝部有损伤，需要接受治疗并休息。

麦巴比在皇马斗曼城一役全场做后备。路透社

麦巴比膝伤至少休养3周。路透社

麦巴比于西甲攻入18球，占皇马一半。路透社

西甲个人入18球 占皇马一半

麦巴比于2025年为皇马攻入59球，追平基斯坦奴朗拿度的纪录；今季他为皇马于各项赛事上阵26场，有28个入球兼贡献4次助攻。他在西甲暂时攻入18球，占皇马的一半。他今季只曾1次缺阵，于12月10日的欧联主场斗曼城一役全场坐在后备席，最终皇马以1：2落败。

皇马目前于西甲排在第2位，落后榜首的巴塞隆拿4分；欧联排在第7位。翻看皇马未来3周赛程，他们将于西甲斗贝迪斯和利云特，1月20日在欧联主场迎战摩纳哥。最难踢的一场，当数1月8日西班牙超级杯4强斗马德里体育会。