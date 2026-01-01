Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

意甲｜海伦曼联生涯势告终 拿玻里体育总监：转会只是程序问题

足球世界
更新时间：06:21 2026-01-01 HKT
发布时间：06:21 2026-01-01 HKT

海伦（Rasmus Hojlund）今季由曼联外借至意甲的拿玻里一季，目前各项赛事攻入9球。拿玻里会方对这名丹麦前锋的表现非常满意，体育总监曼拿（Giovanni Manna）表示：「海伦转会只是程序问题。」

为拿玻里上阵20场入9球

22岁的海伦于2023年以7200万镑由阿特兰大加盟曼联，效力两季上阵95场，有26入球6助攻。今季曼联收购了另一中锋些斯高，并将海伦外借至拿玻里；暂时各项赛事上阵20场攻入9球，并有2次助攻。12月下旬，海伦助拿玻里赢得意大利超级杯，赛后上载一张相片，并配上文字：「多么正确的决定。」 

海伦今季由曼联外借拿玻里。路透社
海伦今季由曼联外借拿玻里。路透社
海伦在曼联的表现备受批评。路透社
海伦在曼联的表现备受批评。路透社
海伦早前助拿玻里赢得意大利超级杯。路透社
海伦早前助拿玻里赢得意大利超级杯。路透社
拿玻里收购海伦只是程序问题。路透社
拿玻里收购海伦只是程序问题。路透社

曼拿：竭尽所能签下他

拿玻里体育总监曼拿被问及海伦永久转会拿坡里，是否只是「程序问题」时说：「就目前而言，我认为是的。」他接受意大利媒体《罗马体育报》访问时表示：「我们竭尽所能签下他。虽然当时有更多具历史底蕴的球会对他感兴趣，但他的个人意愿起了关键作用，我们为此感到自豪。」

须获欧联资格触发买断条款

拿玻里借用海伦的交易协议中，包含一项「强制买断条款」，但这笔3800万镑转会费的条款有先决条件，就是拿玻里必须取得来年欧联参赛资格；目前拿玻里排在意甲第3位。曼拿表示：「协议中设有买断选项，如果我们打入欧联，则会触发强制买断条款。球员本人已视自己为拿玻里一员，我们亦然，这一点极为重要。」

