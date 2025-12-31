Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

莫迪历指最严厉教练系摩连奴 「佢曾经闹到C朗拿度喊﹗」

足球世界
更新时间：19:10 2025-12-31 HKT
发布时间：19:10 2025-12-31 HKT

目前效力AC米兰的克罗地亚中场莫迪历(Luka Modric)，职业生涯长达23年，历来遇过不少教练，包括多位世界级名帅。这名40岁老将近日受访时指，自己遇过最严厉的教练就是摩连奴(Jose Mourinho)，他透露摩帅曾试过「闹到C朗拿度喊」，只因后者有一次没有回防追缠敌将。

3位名帅中摩连奴最严厉

莫迪历近日接受意大利媒体《晚邮报》的访问，提及3位合作过的教练艾历基、安察洛堤和摩连奴，他直言自己于2012年被热刺加盟皇家马德里，全因当时任教球队的摩帅指定要与他合作：「无论作为教练还是个人，他都是特别的一个。是他想要我去重马，没有摩连奴我永远不会加盟皇马。很遗憾只和他共事了一季。」

曾闹喊C朗拿度

被问到3位名帅那一位最严厉，莫迪历直言是摩连奴，并说出后者闹喊C朗的往事：「我曾看到他在更衣室把C朗闹喊。C朗是一个在场上付出一切的人，只因一次没有回追对方的闸位球员，就被责骂。」他续指狂人是一位对球员非常直接和坦诚的教头，他对待星将如沙治奥拉莫斯，以及新人的方式相同，该说的话说会说。

