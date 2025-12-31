Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港超联｜理文中坚李毅凯外借东区 与恩师再续师徒情

足球世界
更新时间：18:08 2025-12-31 HKT
发布时间：18:08 2025-12-31 HKT

港超联球会理文今日在社交媒体公布，将外借31岁中坚李毅凯至东区直至本季结束，让他获得更多上阵时间和保持状态。

理文今日在社交媒体公布将外借31岁中坚李毅凯至东区。理文社交媒体截图
「阿凯」与东区体育会总监朱志光（左）和主帅吴伟超（左）亦颇有渊源。东区官方图片
「阿凯」已出席新东家的操练。东区官方图片
「阿凯」已出席新东家的操练。东区官方图片
李毅凯2024年加盟理文，但今季开始不受重用至今仅上阵4场，对上一次上场已是联赛杯8强对高力北区，他更在11月23日理文对北区的联赛赛事中，在后备席对球证出言不逊被罚红牌离场，更被纪律处分需要停赛3场。如今「阿凯」亦已完成停赛令，并已出席新东家的操练，「阿凯」与东区体育会总监朱志光（朱sir）和主帅吴伟超亦颇有渊源，前者是曾在杰志青年军带领「阿凯」打开职业足球员生涯，后者则是在「阿凯」效力中甲球队南通支云时担任助教，东区在公布「阿凯」加盟的发文中也有引述朱sir的说话：「他从小跟我出道，合作取得好多成绩，亦在内地跟吴伟超合作过，当时吴伟超在南通足球队担任助教，因此大家都熟识阿凯的踢法。」
 

