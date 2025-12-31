英超│车路士赢完巴塞隆拿后行衰运 9场只有2胜 马列斯卡抱恙缺席记者会

周二英超圣诞新年快车，车路士主场对般尼茅夫于先失守再一度反超前的情况下，最终被逼和2:2，已连续3轮联赛不胜。该队自11月尾欧联击败巴塞隆拿后就行衰运，9场各赛事仅得2胜4和3负，领队马列斯卡在带病领军出赛后，亦因为身体不适未能出席赛后记者会，需由助教卡巴尼路代替出席。

赢完巴塞后9场只得2胜

车路士于11月26日欧联主场3:0轻取巴塞隆拿，各赛事连赢3场，当时前景一片光明。可是球队之后行衰运，12月份9场各赛事只得2胜4和3负，期间入13球失13球，攻守失衡。在7场失分的比赛中，蓝狮有4场是在一度领先的情况下未能保持走势至完场，包括今仗主场对般尼茅夫先失一球后，一度连入2球反超前，可是又因防守失误而失守，最终赛和2:2。

马列斯卡带病领军

该队领队马列斯卡今场带病领军，未能全取3分之余，更因为在下半场换走入球功臣高尔彭马，而被主场球迷柴台。他赛后因身体不适而缺席记者会，要由助教卡巴尼路代替，后者表示：「马列斯卡身体不适，他过去2天都感觉不舒服，但仍坚持参加训练和领军比赛。我代替他出席记者会，是为了说明他身体状况不佳，无法完成主教练的其他工作。」