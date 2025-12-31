英超│曼联2025年联赛输波多过赢波 胜率只有34% 艾摩廉承诺26年会更好

曼联未能以胜仗完成2025年，周二英超圣诞新年快车主场对包尾大幡狼队，先开纪录下赛和1:1，痛失2分。以整个2025年计算，红魔总共踢了38场英超，只有13胜11和14负，输波次数比赢波数目多一场，胜率亦仅得34%，领队艾摩廉指26年一众主将伤瘉复出回归，成绩一定会更好。

2025年英超13胜14负

今场与榜尾的狼队握手言和后，曼联今季19轮英超取得8胜6和5负，以30分暂时排第6位，与身前的车路士同分。然而计算上季下半程的成绩，红魔在整个2025年的英超比赛落败比取胜次数多，38场合共只有13胜11和14负，输波次数刚好比胜仗多一场，而胜率为34%，以球队规模和资金投入绝对是不及格。

艾摩廉：伤员回归肯定更好﹗

然而鲁宾艾摩廉没有灰心，展望2026年一定会更好：「我充满信心，只需要等待所有球员回归就可以了。我不知道赛季结束时会发生甚么，届时我们会进行总结，但我毫不怀疑当全员健康时，我们将成为一支强大的球队。」