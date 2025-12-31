Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│艾马利赛后无同阿迪达握手 解释天气冻唔想等 网民：「无风度﹗」

足球世界
更新时间：14:58 2025-12-31 HKT
发布时间：14:58 2025-12-31 HKT

周二英超圣诞新年快车，阿士东维拉作客1:4大败予阿仙奴，各赛事11连胜走势告一段落。未知是否输波心情不佳，维拉领队艾马利赛后没有与枪手教头阿迪达握手，解释自己等了一会，因天气太冻不想等待才返回更衣室，网民矢言说法牵强，并指这名前兵工厂教头输波输风度。

艾马利解释天气冻唔想等

艾马利在球证戴伦恩兰特呜笛完场后，迅速离场返回更衣室，没有与阿仙奴领队阿迪达握手。由于他在比赛时多次不满球证判罚，亦曾与枪手后备席有磨擦，认为他是故意拒与阿帅握手，但这名倒戈的西班牙籍教头就解释：「没有特别原因。比赛结束后我通常会等待与对方主帅握手，但当时他正与教练团成员一起，我就不便长时间等待。其实我在现场逗留过，当时天气太冻了，我不会永远等下去，所以直接返回更衣室了。」

网民批评无风度

对此，阿迪达表示不介怀：「没关系，这是比赛的一部份，完全不算异常。」网民就提起双方在首循环交手时，阿仙奴被维拉绝杀，阿迪达都有主动与艾马利握手，众人都认为后者今次没有风度，有人表示：「当年干地和杜曹快打起来，两人都有握手，艾马利真的无风度。」

