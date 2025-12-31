Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│阿仙奴今季首次击败争标对手 关键阶段展现冠军相 阿迪达：「这正是球队面貌﹗」

足球世界
更新时间：13:36 2025-12-31 HKT
发布时间：13:36 2025-12-31 HKT

阿仙奴在周二英超快车主场4:1轻取第3位的阿士东维拉，终止对手各赛事11连胜走势，并收录本季联赛最重要胜仗，首次击败争标对手，在关键时刻展现冠军相。该队领队阿迪达矢言冠军相是在不同条件下都能取胜，今仗正是于多名主力伤缺，替补人选各人都贡献力量赢波，这正是枪手应有的面貌。

枪手一度领先4:0

面对赛前11连胜的维拉，枪手上半场优势并不明显，开局更陷入苦战，但他们在半场时作出调整，换边后脱胎换骨，由加比尔马加希斯、苏比文迪、李安度杜沙特和加比尔捷西斯各入一球，最终4:1大胜于补时阶段靠奥尼屈坚斯破蛋的维拉，顺利全取3分。

今季首次击败争冠对手

今场是枪手在本季英超首次击败争标对手，之前对前列的车路士、曼城和新特兰俱和，季初作客利物浦，以及5轮之前造访维拉同样输波，是意义上首赢强强大战。前利物浦中坚加历查矢言：「这场胜利的意义是多方面。维拉本身实力不俗，这是阿仙奴今季首次击败真正意义上的争冠对手。枪手太需要这场胜利了，从心理层面来说，这场的胜利价值远不止3分。」

阿迪达：冠军相就要在不同环境赢波﹗

事实上枪手过去3轮英超赢波也好，对狼队、爱华顿和白礼顿均只是小胜一球，而且赢得没有说服力，今场终展现冠军相。对此，领队阿迪达表示：「我一直强调如果想要有冠军相，就要持续赢波，并在不同情境下取胜。今场我们有多人伤缺，迪格兰赖斯和卡拉费奥利都缺阵，但我们仍在对方禁区展开了极致效率和决心。每个人都贡献力量，这正是球队应有的面貌。」

