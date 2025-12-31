英超｜曼联和狼队球迷报以嘘声 艾摩廉：全场表现挣扎欠创造力

曼联面对榜尾的狼队失分，再次错失升上前四的机会，球证鸣笛完场时一片嘘声。领队鲁宾艾摩廉赛后承认球队「全场表现挣扎，缺乏创造力」，但不会以球员缺阵做借口。

加利仔批重用3中坚是倒退

曼联上场斗纽卡素改用4后卫有不错的效果，但今场斗狼队重用3中坚阵式，为《天空体育》评述的加利尼维利在半场休息时，批评如此排阵是「倒退，我不知道为何有这样的改变，但狼队目前的表现较曼联优胜」。曼联最终只能以1：1赛和狼队，失去升上前四的机会。狼队则中止12连败的颓势。

艾摩廉指球员已尽力。路透社

艾摩廉指球队全场表现挣扎欠创造力。路透社

曼联多名主力受伤，在观众席睇波。路透社

艾摩廉：球员间缺乏联系

艾摩廉赛后评论球队今场表现时说：「球员已经尽力。我们今场表现欠佳，当球队控球不稳时，防守亦会踢得非常吃力。我们现在需要好好恢复，迎接下一场比赛。己队全场表现挣扎。虽然赛前预料到今场与对阵纽卡素时会完全不同，但我们今天确实缺乏创造力。我们并非没有机会，但由于球员间缺乏联系，令进攻欠流畅。」

换走舒克斯是战术决定

他又解释了半场换走入球功臣舒克斯的决定，表示是战术上的调动：「我们整晚都在疲于奔命地抢夺控球权。对手在中场部署了大量球员，令我们陷入苦战。有时候，前锋数量较少反而能打出更好的进攻。我们今场派出了根夏、舒克斯和些斯高3名前锋，但事实证明这未必是进攻的最佳方案。」他强调球队需要向前看，好好准备下一场。目前曼联有3名主将正离队出战非洲国家杯，加上阵中有多名伤兵，但艾摩廉表示：「我们不会以球员缺阵为借口，但我理解为何球队今场缺乏流畅度。」