Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼联和狼队球迷报以嘘声 艾摩廉：全场表现挣扎欠创造力

足球世界
更新时间：07:48 2025-12-31 HKT
发布时间：07:48 2025-12-31 HKT

曼联面对榜尾的狼队失分，再次错失升上前四的机会，球证鸣笛完场时一片嘘声。领队鲁宾艾摩廉赛后承认球队「全场表现挣扎，缺乏创造力」，但不会以球员缺阵做借口。

加利仔批重用3中坚是倒退

曼联上场斗纽卡素改用4后卫有不错的效果，但今场斗狼队重用3中坚阵式，为《天空体育》评述的加利尼维利在半场休息时，批评如此排阵是「倒退，我不知道为何有这样的改变，但狼队目前的表现较曼联优胜」。曼联最终只能以1：1赛和狼队，失去升上前四的机会。狼队则中止12连败的颓势。

艾摩廉指球员已尽力。路透社
艾摩廉指球员已尽力。路透社
艾摩廉指球队全场表现挣扎欠创造力。路透社
艾摩廉指球队全场表现挣扎欠创造力。路透社
曼联多名主力受伤，在观众席睇波。路透社
曼联多名主力受伤，在观众席睇波。路透社

艾摩廉：球员间缺乏联系

艾摩廉赛后评论球队今场表现时说：「球员已经尽力。我们今场表现欠佳，当球队控球不稳时，防守亦会踢得非常吃力。我们现在需要好好恢复，迎接下一场比赛。己队全场表现挣扎。虽然赛前预料到今场与对阵纽卡素时会完全不同，但我们今天确实缺乏创造力。我们并非没有机会，但由于球员间缺乏联系，令进攻欠流畅。」

换走舒克斯是战术决定

他又解释了半场换走入球功臣舒克斯的决定，表示是战术上的调动：「我们整晚都在疲于奔命地抢夺控球权。对手在中场部署了大量球员，令我们陷入苦战。有时候，前锋数量较少反而能打出更好的进攻。我们今场派出了根夏、舒克斯和些斯高3名前锋，但事实证明这未必是进攻的最佳方案。」他强调球队需要向前看，好好准备下一场。目前曼联有3名主将正离队出战非洲国家杯，加上阵中有多名伤兵，但艾摩廉表示：「我们不会以球员缺阵为借口，但我理解为何球队今场缺乏流畅度。」

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
乐华南邨谋杀案｜女死者藏尸油压床 疑遭男友辣手摧花 凶手已潜逃东南亚
突发
9小时前
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
生活百科
13小时前
60岁女星家中晕倒紧急送院 头部重创暂失头骨保护 公开最大遗愿与大师级亡夫有关
60岁女星家中晕倒紧急送院 头部重创暂失头骨保护 公开最大遗愿与大师级亡夫有关
影视圈
10小时前
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
旅游
16小时前
警查失踪人口案揭35岁女子死亡 今搜乐华南邨垃圾房追缉一男子
警查失踪人口案揭35岁女子死亡 今搜乐华南邨垃圾房追缉一男子
突发
11小时前
TVB新闻主播宣布离巢一句话疑暗示将转行 曾报导楼价下跌落泪掀热话
TVB新闻主播宣布离巢一句话疑暗示将转行 曾报导楼价下跌落泪掀热话
影视圈
10小时前
乐华南邨谋杀案｜35岁女死者头部有多处钝挫伤 警追缉拍拖半年非华裔男友
突发
8小时前
港男惨中深圳「采耳陷阱」 ¥60入场技师1招变天价 事后悔恨做错「这步」｜Juicy叮
港男惨中深圳「采耳陷阱」 ¥60入场技师1招变天价 事后悔恨做错「这步」｜Juicy叮
时事热话
16小时前
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
影视圈
15小时前
66岁男星家中猝逝 同居契仔还原揭死讯细节放弃急救 与家人全反目遗产独留给一人
66岁男星家中猝逝 同居契仔还原揭死讯细节放弃急救 与家人全反目遗产独留给一人
影视圈
13小时前