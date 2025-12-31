英超｜阿仙奴下半场大开杀戒赢4：1 维拉11连胜告终

英超前列大战，榜首的阿仙奴主场迎战11连胜的阿士东维拉，下半场大开杀戒下，以4：1大胜对手。阿仙奴于榜首领先拉开至5分，但比次席的曼城踢多场；曼城将于周四深夜作客新特兰。

上半场维拉的攻势更具威胁，13分钟，阿仙奴后场传球被截到，维拉随即反击，但奥尼屈坚斯的单刀射门斜出。36分钟，约基利斯接应左路传中，楔前头槌攻门但仅仅斜出。45分钟，维拉的查顿辛祖于右路传中，阿仙奴守将威廉沙列巴快一步解围，否则伏兵后点的屈坚斯已赶到起脚；但旁证及后亦举旗示意辛祖越位在先。

加比尔捷西斯2025年两个入球 一头一尾

下半场则是阿仙奴的天下。「兵工厂」于48分钟开纪录，一次右路角球，加比尔马加希斯顶住门将达米安马天尼斯，后者伸手接球抓不住，皮球弹中加比尔入网。入球经VAR翻看后，判为有效。52分钟，阿仙奴拉开比数，马田奥迪加特前场逼抢成功，引球推进到禁区顶附近交直线，接应的苏比文迪第一时间用右脚一笃入网。69分钟，李安度杜沙特于禁区顶起脚，射破马天尼斯的十指关。78分钟，后备上阵仅55秒的加比尔捷西斯建功，他接应杜沙特的横传射入；长期养伤、久出不久的他在2025年总共入了2球，分别在1月1日和12月30日射入。阿仙奴领先至4：0。

领先曼城5分但踢多场

维拉凭屈坚斯于94分钟破蛋，唐耶尔马伦于左路突破入禁区，他起脚中柱弹出，门前的屈坚斯补射入网。最终阿仙奴以4：1大胜维拉，以14胜3和2负得45分续排榜首，领先次席的曼城5分但踢多场。维拉11连胜告终，赛后以12胜3和4负得39分，排在第3位。