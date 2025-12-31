Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜艾摩廉重用3中坚阵式 狼队1：1逼和曼联止12连败颓势

足球世界
更新时间：07:15 2025-12-31 HKT
发布时间：07:15 2025-12-31 HKT

曼联今晨于英超主场迎战榜尾的狼队，领队鲁宾艾摩廉重用3中坚阵式。最终曼联以1：1赛和狼队，再次错失升上前四的机会；狼队则12连败告终。

舒克斯射门省中人开纪录

曼联领队鲁宾艾摩廉今场重用一贯战术，排出3中坚阵式，分别是劳基梳尔、利辛度马天尼斯和艾登希云。「红魔」开赛初段最有威胁埋门，当数些斯高于15分钟的起脚，他在左路底线附近将皮球带生，向中路推前后起右脚，皮球仅仅斜出。狼队虽没有极具威胁埋门，但在控球和组织上发挥更稳定，可是他们于26分钟先失守。曼联守将艾登希云逼抢成功，抢去敌将脚下球后引球推进至禁区顶，他将皮球传予约舒亚舒克斯，后者第一下想后脚回传予希云但不成功，舒克斯之后后脚带横起脚，省中敌将改变方向入网。领先1：0的曼联于39分钟有拉开比数的机会，但些斯高接应角球顶中柱。

狼队于45分钟凭卡积治的头槌扳平。路透社
舒克斯26分钟的射门省中人，为曼联开纪录。路透社
曼联多名主力受伤，在观众席睇波。路透社
曼联失分，错失升上前四的机会。路透社
狼队45分钟扳平

狼队在上半场末段攻势占优，40分钟右路传中，艾洛高达尼楔前无人看管下顶头槌，但皮球高出。42分钟，艾洛高达尼直线，后上接应的晓高般奴第一时间起脚，被曼联门将辛尼拉文斯用脚挡出。狼队终于在45分钟扳平，舒克斯于前柱的头槌解围，变成跣后助攻，狼队的卡积治于后柱头槌破网。两军半场各一言和。

多古89分钟食诈糊

曼联半场换走入球功臣舒克斯，换入积克费查。曼联于55分钟差点凭对手的犯错再度领先，狼队后防一次误会，耶辛莫斯基拉头槌回传予门将荷西沙亚，但沙亚离开了门线，立即回身奔跑，飞身将皮球在白界线前扑走。至于狼队下半场最有威胁埋门，当数64分钟卡积治的近门起脚，拉文斯落地够快用左手托走皮球，他之后在敌将冲前补射之前，捞走皮球。曼联于89分钟「食诈糊」，些斯高的起脚被沙亚扑出，柏德列多古冲前补射，但他越位在先入球无效。

最终曼联以1：1赛和狼队，再次错失升上前四的机会，以8胜6和5负得30分暂列第6位，落后第4的利物浦2分兼踢多场。狼队则结束12连胜，取得自10月以来的第1分，但他们仍以3和16分得3分，排在榜尾。

