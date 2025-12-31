Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜白礼顿2：2韦斯咸 韦碧克「Chip射」12码宴客

足球世界
更新时间：07:14 2025-12-31 HKT
发布时间：07:14 2025-12-31 HKT

韦斯咸今晨于英超主场迎战白礼顿，今场出现3个12码，并中白礼顿前锋韦碧克射入1个之后，再获机会选择「Chip射」中楣宴客。最终两军以2：2言和，韦斯咸近8场不胜，继续排在降班区的第18位，白礼顿亦录得近6场不胜。

韦斯咸2：2白礼顿。路透社
韦碧克「Chip射」12码宴客。路透社
韦碧克「Chip射」12码中楣。路透社
今场出现3个12码。路透社
今场出现3个12码

韦斯咸于10分钟打开纪录，查洛保云接应卢卡斯柏基达的直线，单刀射破白礼顿门将华布根的十指关。上半场其后出现3个12码，先是32分钟11号被侵犯，白礼顿由韦碧克操刀，射门将的右下角中鹄；36分钟，白礼顿一次角球，邓克被柏基达在禁区内抱跌获判12码，再次由韦碧克主射，但他今次「Chip射」中间，中楣弹出宴客。韦斯咸于上半场补时4分钟，凭12码再次领先，哥林威尔逊的射门，白礼顿守将李维士邓克飞铲阻截，但皮球省中手部；VAR建议球证到场边睇片，最终韦斯咸获得12码，并由柏基达射入网。韦斯咸上半场领先2：1。

韦斯咸近8场不胜

白礼顿下半场61分钟扳平，一次左路角球攻势，前点韦斯咸门将艾路拿欲打手槌不果，皮球落在后点的白礼顿守将祖尔韦特文面前，他第一时间起右脚破网。韦斯咸球员投诉艾路拿出迎被阻，但入球最终成立。最终韦斯咸以2：2赛和白礼顿，韦斯咸近8场不胜，以3胜5和11负得14分续排第18位。白礼顿亦录得近6场不胜，以6胜7和6负得25分，排在第14位。

