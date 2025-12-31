车路士今晨于英超主场斗般尼茅夫，两军头27分钟已入4球，最终亦凭这4个入球，以2：2赛和完场。般尼茅夫的安东尼施美安，完场后似向在场球迷挥手道别；盛传他即将加盟曼城。

车路士2：2般尼茅夫。路透社

施美安赛后与队友拥抱，并疑似向在场球迷挥手道别。路透社

马列斯卡换走彭马，被主场球迷报以嘘声。路透社

般尼茅夫先开纪录。路透社

般尼茅夫上半场 6分钟便打开纪录，一次手榴弹战术，前点的队友跣后，门前的大卫布鲁克斯接应起脚，被车路士门将罗拔山齐士挡出，之后布鲁克斯两次补射，终于将皮球送入网窝，助客军以1：0领先。车路士上半场两次中目标埋门，均成为入球；先是15分钟高尔彭马12码中鹄扳平，接着是23分钟安素费南迪斯接应阿历真度加拿祖左路横射，轻轻带横后起脚破网，车路士反超前2：1。般尼茅夫于27分钟扳平，再次是手榴弹战术，皮球在前点跣后，溜到尾柱的祖斯甸古华特轻松射入。两军半场以2：2打成平手。

车路士近7场英超仅1胜

下半场54分钟，皮球弹中车路士守将马路古斯图手臂，般尼茅夫球员投诉应判12码，但VAR翻看后认为皮球中肩膀，因此没有12码。两军今场各有17次埋门，但之后均没有增添纪录，最终以2：2赛和完场。车路士近7场英超仅得1胜，赛后以8胜6和5负得30分，暂列第5位。般尼茅夫则近10场不胜，以5胜8和6负得23分排在第15位。赛前般尼茅夫领队伊拉奥拿赛前预计，施美安能够在下一场斗阿仙奴上阵，但完场后施美安似向球迷挥手道别；盛传他则将加盟曼城。