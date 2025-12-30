Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│利物浦冬窗想补中路漏洞 准备9500万欧罗签巴斯东尼

足球世界
更新时间：19:27 2025-12-30 HKT
发布时间：19:27 2025-12-30 HKT

利物浦最近虽然回稳，各赛事已7场不败，包括目前连赢4场，但球队的防线仍然不稳，近2轮英超赢热刺和狼队，末段都受压差点被追和。消息指球会意识到问题所在，希望在冬季转会窗增兵填补中路漏洞，更不惜斥资9,500万欧罗，斟介国际米兰的意大利中坚巴斯东尼(Alessandro Bastoni)。

红军中路仍频现漏洞

今季利物浦在27场各赛事共失40球，最近虽然重回正轨在所有比赛7场不败，录得5胜2和，但期间仍失6球，包括最近2轮英超以2:1击败热刺和狼队时，都在下半场末段全面受制，差点再失球被追和。再者该队中坚位置只得队长华基尔云迪积克和伊巴希马干拿迪可供选择，人脚不足，球会希望在冬穿窗买人替补。

准备向国米报价9,500万欧罗

西班牙媒体《Fichajes》报导，红军沿用今夏不惜工本买人的方针，准备一份高达9,500万欧罗的报价，向国际米兰求购巴斯东尼。26岁的后者是意大利和国际米兰的后防核心，一直受到多间欧洲豪门青睐，知情人士指红军已预计国米不会轻易在季中放在主力，所以预备了高价转会费希望得到心头好。

