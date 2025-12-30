Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼联今晚对狼队续用4后卫 艾摩廉称一早知道魔将唔啱踢3后卫

足球世界
更新时间：15:19 2025-12-30 HKT
发布时间：15:19 2025-12-30 HKT

曼联上轮英超改踢「4231」，阵容不整下挫强劲纽卡素，今晚快车主场对狼队，领队鲁宾艾摩廉表示不适宜频繁变阵，意味会继续采用4后卫阵式应战。同时这名葡萄牙少帅亦透露，自己接手红魔时已知道部份曼联球员不适合3后卫阵式，但要循序渐进，需要慢慢改变。(Now622台周三凌晨4:15直播)

艾摩廉称不可频繁变阵

鲁宾艾摩廉入主曼联逾一年，一直坚持踢3后卫阵式，但刚轮英超主场对纽卡素时终于改变，因阵容不整改为「4231」阵式，顺利赢1:0。红魔今晚快车对包尾大幡狼队，续有队长般奴费南迪斯、哈利马古尼、马菲斯迪历特和明奈继续受伤倦勤，艾摩廉指阵式不宜频繁转变，料续用4后卫阵式：「我们缺兵少将，就要灵活调整，球员们都理解变化的原因。这不是逼于媒体和球迷的压力。频繁变阵不是好事，球员会以为我是受外界影响而改变。」

入主时已知部份球员唔啱踢3后卫

同时这位葡萄牙少帅指在接手曼联时已知道，部份红魔战将不适合踢3后卫：「上季接手时我就意识到，现有球员不太适合那体系(3后卫)。但这是过程的开始，我要努力建立球队的特质，战术原则始终如一。当调整时机到来时，就要尝试作出改变，就像上场对纽卡素一样。」

