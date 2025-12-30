Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│里奥费迪南高度评价施斯高 大赞似一位前曼联射手 「入球唔多但好重要」

更新时间：14:35 2025-12-30
发布时间：14:35 2025-12-30 HKT

曼联前锋班捷文施斯高(Benjamin Sesko)今季加盟以来，各赛事仅入2球，效率低受到外界批评。然而一代红魔中坚里奥费迪南认为他的作用不是单纯入球，其背身拿球、头槌二传的功架相当出众，是一位有极高实战价值的球员，作用就似曾效力过曼联4年的法国前锋沙夏(Louis Saha)，实际作用远比入球重要。

施斯高至今仅入2球

班捷文施斯高各赛事15次披起曼联球衣，只有2入球1助攻，阵上数据完全不符其8,500万欧罗的身价。然而他擅于串连进攻，又可以持球推进，头槌二传亦威力不俗，里奥费迪南矢言他有极高的实战领值：「他的作用绝不止入球。我已经从施斯高的比赛中，看到不少亮点，明显感觉到队友们都乐于和他拍档。曼联已经很久没有出过这样一位的既能背身拿球、又能头槌二传的前锋。这些看似简单的小技巧，却有极高的实战价值。」

里奥费迪南：他实战价值极高

里奥费迪南更表示，施斯高的战术作用与沙夏相似，是一位入球不多，但在球队内部能带来战术价值的球员。里奥续指：「沙夏在效力曼联期间未染指英超金靴，但他对球队的贡献，堪称是瑰。他总能在关键时刻持球推进，有时甚至能稳稳控住皮球3、4秒，为全队争取喘息机会。」

与沙夏性质相似

沙夏于2004至08年效力曼联，124场各赛事入42球，效率不算高，但他期间帮球队赢得2个英超锦标，还有欧联和英格兰联赛杯，作用相当重要。

里奥费迪南认为施斯高似沙夏，作用不止是入球。法新社
里奥费迪南认为施斯高似沙夏，作用不止是入球。法新社
里奥费迪南认为施斯高似沙夏，作用不止是入球。法新社
里奥费迪南认为施斯高似沙夏，作用不止是入球。法新社
沙夏于2004至08年效力过曼联。法新社
沙夏于2004至08年效力过曼联。法新社

