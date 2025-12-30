Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

58岁三浦知良加盟日丙福岛联 时隔5年重返日本职业联赛

足球世界
日丙(J3)球队福岛联(Fukushima United FC)今日(30日)宣布，58岁的日本传奇射手三浦知良(Kazuyoshi Miura)以借用身份加盟球会，为期半年。这位不老传奇自2021年离开横滨FC后，时隔5年重返日本职业联赛，他矢言自己对足球的热情没有因为年龄增长而退减，会全力为球队造出贡献，但球迷并不卖帐，直指他坚持不退休阻碍年青人发展。

三浦知良借用半年

福岛联今日在官方网页和社交媒体公布三浦知良加盟的消息，他将会于1月10日正式加入球队，借用期至2026年6月30日为止。这名58岁前日本国脚前锋于2021年为横滨FC在日职出场后，被外借至不同球会，包括葡甲的奥利维伦斯，上季效力第4级别球队、半职业的铃鹿无极，如今获横滨FC借予福岛联，时隔5年重返日本职业联赛，亦是他首次征战日丙联赛。

球迷质疑坚持不退休

三浦知良矢言自己对足球的热爱未减：「我决定加盟福岛联开启一段新的挑战，会竭尽全力为球队做出贡献。我对足球的热情永不改变，即使随着年龄的增长也不会退减。作为福岛联的一员，我将会全力以赴地投入比赛，让我们一起创造新的历史吧﹗」这名不老传奇踌躇满志，但球迷们质疑其坚持不退下来的决定，有网民称：「别再抢年轻人的机会了﹗」、「早年对他是敬佩，现在觉得他老而不退，是阻碍别人发展。」

