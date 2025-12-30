Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│杰特想同莫耶斯做朋友 大赞：「佢系一位杰出的教练﹗」

足球世界
更新时间：07:30 2025-12-30 HKT
发布时间：07:30 2025-12-30 HKT

一代NBA传奇球星杰特(Jason Kidd)，早前入股英超爱华顿成为小股东，他最近接受访问时透露自己希望与现任拖肥糖领队莫耶斯成为朋友，大家一起倾谈战术，交流做教练的心得。这名现时执教独行侠的传奇球星，还指莫帅是一位杰出的教练，是他梦寐以求想成为的那一种教头。

杰特早前入股成爱华顿股东

杰特早前在曾效力爱华顿的前美国门将侯活拉拢下，入股爱华顿成为小股东。他近日接受英国《泰晤士报》访问，提到与拖肥糖的连系，透露自己好想与领队莫耶斯成为朋友：「与他建立友谊，是我的愿望之一。他回归爱华顿的短时间内，就提升了球队水平。他接手球队时情况很艰难，球队濒临降班，形势不明朗，但他稳住了局面，球员们对他这位领袖都充满信任。」

想和莫耶斯做朋友 并且偷师

杰特续指莫帅是一位杰出的教练，更是他梦寐以求想成为的那一种教头，所以很想与他成为朋友，彼此交流。这名拥有2枚奥运金牌的一代美国篮球名将，目前正执教独行侠，他想向莫耶斯偷师：「我很想和他聊聊战术，以及他如何管理球员。他经验丰富，他的意见对我和我的球队来说，都是非常重要。」
 

