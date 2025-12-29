英超│热刺赢水晶宫录近9轮第2胜 法兰克：全季都系转型期
更新时间：15:39 2025-12-29 HKT
热刺在周日英超作客1:0险胜水晶宫，终止联赛2连败之余，亦是近9轮第2胜，总算舒一口气。该队领队汤马士法兰克坦言，自他今夏入主以来球队一直处于转型期，相信全季都会是同一处境，最重要是学识在踢得不完美下赢波。
热刺收录近9轮第2胜
今季头9轮英超热刺取得5胜2和2负，汤马士法兰克入主后开局理想，但球队自10月下旬起走势转下，特别是联赛表现无以为继，赛前8轮只有1胜2和5负，之前接连不敌诺定咸森林和利物浦，直至今仗才作客1:0赢水晶宫，取得近9轮第2胜。
法兰克：全季都系转型期
然而法兰克矢言球队全季都会处于转型期：「由我执教开始，我们一直处于转型期，目前如是，未来一段日子并亦一样。球队要参加欧联，又要在英超有所作为，这是一项不容易的任务，但我相信球队会在每场比赛中不断进步、不断累积。」
热刺劣势下赢波
热刺今仗在仅得38%控球率，中目标攻门3个对8个大幅度落后的情况下赢波，法兰克指要学识在踢得不完美时取胜：「这场比赛并不完美，但球队展现出韧性，有很多积极的方面。这场胜仗帮我们度过难关，这一点相当重要。」
