中超球会深圳新鹏城今日宣布，港队代表安永佳约满后离队，有消息指这名28岁锋将将会加盟中超班霸上海海港，引发内地球迷热议。

现年28岁港脚安永佳24年加盟中超球会深圳新鹏城效力球会2季，上赛季为球队上阵23场，其中7场正选上阵，但仅攻入2球和1助攻，今日深圳新鹏城宣布安永佳将在约满后离队，有消息指他将会加盟中超豪门上海海港，不少内地球迷亦对此感到费解，因此子在数据上并不够理想。另外若消息属实，根据中超对港澳台援非归化球员的限制，每队球队仅可有一位港澳台非归化球员注册，安永佳若加盟上海海港，则意味着另一位港将亚历斯祖亦将有机会离队。