英超│般尼茅夫希望施美安踢完阿仙奴先离队 准买家曼城想佢帮手追击枪手

足球世界
更新时间：14:36 2025-12-29 HKT
发布时间：14:36 2025-12-29 HKT

曼城(Manchester City)罗致般尼茅夫锋将安东尼施美安(Antoine Semenyo)的交易，已进入最后阶段，据报后者渴望尽快完成转会。然而消息指般尼茅夫希望此子踢完对阿仙奴和热刺的英超圣诞新年快车后，才离队他投，蓝月亦有意让他帮手解决争标竞争对手枪手。

施美安正与曼城谈判

安东尼施美安在曼城、曼联、热刺、车路士和利物浦之间，已选择了加盟蓝月，他的经理人一直与曼城会方磋商，未来2日会进行进一步谈判，倾妥合约条款后，就会向般尼茅夫支付6,500万镑触发解约金条款，完成交易。《英国广播公司》透露，施美安本人希望在1月10日解约条款到期前完成交易，避免要到夏天才能离开。

般尼茅夫想施美安踢完热刺、阿仙奴才离队

消息人士进一步透露，般尼茅夫接受此子在冬季转会窗离开的事实，但倾向让他踢完1月3日主场对阿仙奴，以及4日后地头斗热刺的英超圣诞新年快车后，才离开加盟曼城。而蓝月目前正与枪手争夺英超锦标，他们亦有意让准新援应付完该场联赛，帮手追击竞争对手后，才加入球队。

