非洲国家杯｜阿密特迪亚路连续两场建功 科特迪瓦1：1喀麦隆

足球世界
更新时间：07:28 2025-12-29 HKT
发布时间：07:28 2025-12-29 HKT

力争卫冕非洲国家杯的科特迪瓦，今晨硬撼F组劲敌喀麦隆。科特迪瓦凭阿密特迪亚路再次建功下，以1：1赛和对手。F组出线16强席位谁属，要斗到最后一轮定夺。

科特迪瓦1：1喀麦隆。法新社
阿密特迪亚路连续两场建功。法新社
迪亚路和曼联队友麦比奥莫同场较量。法新社
科特迪瓦于48分钟食诈糊，基斯（Franck Kessie）将皮球送入网，但因越位在先，入球无效。但科特迪瓦仍于3分钟后打开纪录，高南（Ghislain Konan）在后场左路大脚长传，效力曼联的阿密特迪亚路于右路接应，他推大位起左脚烫远柱入网，射入他个人今届非洲国家杯的第2球，科特迪瓦领先1：0。但喀麦隆于56分钟扳平，达咸马杜于右路K角位附近起脚，省中高南改变方向，笠死科特迪瓦门将科法拿；这球计作高南的乌龙球。

莫桑比克取非国杯历来首胜

最终科特迪瓦与喀麦隆以1：1言和，同样录得1胜1和得4分。同组另一场，莫桑比克以3：2击败加蓬，终结40年等待，取得于非洲国家杯历来首胜。莫桑比克赛后录得1胜1负得3分排在第3位，加蓬则两战两败包尾兼提早出局。科特迪瓦最后一场分组赛的对手是加蓬，喀麦隆则将会斗莫桑比克。

