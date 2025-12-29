Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜拉舒福特获球迷力撑 54.6%支持留巴塞

足球世界
更新时间：06:55 2025-12-29 HKT
发布时间：06:55 2025-12-29 HKT

拉舒福特留在巴塞隆拿，获得球迷力撑。《世界体育报》进行了一份给巴塞会员参与的投票，就是否支持拉舒福特留队表态，「福仔」获得过半数的54.6%得票支持。

拉舒福特指自己在巴塞适应良好。路透社
拉舒福特指自己在巴塞适应良好。路透社
拉舒福特获巴塞球迷撑留队。路透社
拉舒福特获巴塞球迷撑留队。路透社
拉舒福特下季命运仍是未知之数。路透社
拉舒福特下季命运仍是未知之数。路透社

35.6%反对 6.3%盼完季再决定

拉舒福特今季由曼联外借巴塞隆拿，西甲上阵17场入2球兼贡献8次助攻，欧联6次上阵则有4入球3助攻，西班牙杯亦有1球「士哥」。但今季之后，他的前途仍未确定，会方仍未决定季尾是否收购拉舒福特。但这名英格兰国脚先得到球迷的力撑，《世界体育报》的调查结果显示，在有参与投票的巴塞会员中，有54.6%支持巴塞收购拉舒福特，有35.6%反对，6.3%则希望留待球季完结后再作决定。

拉舒福特：留巴塞是终极目标

拉舒福特早前已经表明希望留在巴塞：「我希望的只是留在巴塞，这是最终极的目标。但这不是我努力操练的原因，目标是取胜，巴塞是伟大的球会，为锦标而战。我在这间球会和这个城市适应很好，由到埗开始，已经感到受欢迎。这是我继续足球员生涯的完美地方和环境，我每天都尽全力，协助球队取胜。等我们看看明年夏天会发生什么事。」

