意甲｜拿玻里2：0克雷莫纳 海伦梅开二度：我每季都有进步

拿玻里今晨于意甲作客克雷莫纳，凭海伦梅开二度下，以2：0击败对手。海伦认为自己「每季都有进步」，教练干地亦指爱将进步甚多，而且还有很大的进步空间。

拿玻里于13分钟打开纪录，史宾亚苏拿于禁区顶的起脚省中人改变方面，皮球刚好落在海伦面前，他无人看管下一控随即起右脚，助拿玻里领先1：0。45分钟，拿玻里一次右路传中，中间的麦汤米尼于敌将争抢，皮球漏到后点的海伦脚下，他再次使用较不纯熟的右脚射门，射破克雷莫纳门将奥迪罗的十指关。

干地赞海伦有进步。路透社

海伦今场以右脚梅开二度。路透社

海伦认为自己每季都有进步。路透社

均以右脚入波「不经常发生！」

拿玻里凭海伦这两个入球，以2：0击败克雷莫纳，赛后以11胜1和4负得34分，排在第3位，落后榜首的国际米兰2分。克雷莫纳则以5胜6和6负得21分，排在第12位。海伦对于自己两个入球，均是以右脚射入表示：「这并不经常发生！我只是对于赛果感到高兴，在这里取得2：0的胜仗并不容易，克雷莫纳为很多球队制造麻烦，是个艰难的任务，但我们成功全取3分。」海伦认为自己不断进步：「我每季都有进步。在阿特兰大时，我十分年轻。踢过英超和欧联之后，我有更多经验。」

干地：已经进化成前锋主力

干地认为海伦有很大进步：「海伦只是22岁，非常年轻，仍有很多进步空间。自他来投起，他已经进化成该位置的主力，因为他开始理解位置的任务，如何保护皮球，判断何时进何时退。他与球队的连结极好。在我的足球风格，前锋非常重要而且有特别的角色。他仍然很大的进步空间。」