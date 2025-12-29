英超｜列斯联作客1：1逼和新特兰 卡维特利云连续6场入波

列斯联今晨于英超作客新特兰，凭卡维特利云的入球，以1：1扳平对方，取得护级宝贵的1分。卡维特利云连续6场有人波，他近6场已经入了7球。

新特兰于28分钟打开纪录，格列沙加于禁区顶背对龙门，眼尾瞄到左路的西蒙艾丁拿走位；沙加立即交出通透直线，艾丁拿起右脚，皮球直飞远柱网仔。列斯联于38分钟有扳平的黄金机会，班顿艾朗臣近门起脚，但新特兰守将查尔晓美护空门。转个头到新特兰于上半场补时3分钟的机会，但波贝比的头槌顶中楣。新特兰上半场领先1：0。

新特兰先开纪录。路透社

卡维特利云47分钟助列斯联扳平。路透社

卡维特利云近6场入7球。路透社

列斯联下半场甫开赛便扳平，47分钟，艾朗臣于右路地波传中，卡维特利云接应射入；他连续6场有「士哥」，入近6场的第7球。扳平1：1的列斯联，3分钟后有反胜的机会，但积顿保利于尾柱无人看管下，用大腿撞皮球攻门但不中目标。最终两军以1：1言和，新特兰以7胜7和4负得28分，排在第7位，落后第4位的利物浦4分。列斯联则以5胜5和8负得20分排第16位，领先第18位的韦斯咸7分。

近况大勇的卡维特利云赛后表示：「当你找到良好的节奏和动能时，时机自然随之而来。作为一名中锋，你常常要做很多没有无球跑动，需要很多因素配合到位，才有可能转化为入球。更令人满意的是我们的整体表现，上半场入局较慢，但下半场明显好多了。」