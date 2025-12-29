Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

省港杯｜港队首回合主场2:2逼和广东 暂代主帅卢比度：打了一场激烈又漂亮的比赛

足球世界
更新时间：00:40 2025-12-29 HKT
发布时间：00:40 2025-12-29 HKT

「第44届省港杯」首圈赛事港队最终主场以2:2逼和下半场9人应战的广东，暂代主帅卢比度赛后表示今场是一场激烈又漂亮的比赛，执教首场以和波结束，卢比度直言当然想取得胜利，但现在也必须接受结果然后面对下场。

卢比度执教首场和波收场 渴望开门红但必须接受结果

港队暂代主教练卢比度赛后对今场总结表示：「非常激烈也非常精彩，很高兴可以听到球迷们为球员们打气到最后一刻。」他也提到代表队与球会的分别，球会有更多比赛，更多的时间去准备，而代表队则面对更多挑战，训练时间也较少，而提到作为首战以打和作结能否接受时，他直言：「作为第一场比赛，我当然想赢，但结果就是这样，我们只能接受它然后面对下场。」在面对多打2人下仍以2:2打和，卢比度直认：「我们做了一些错误的选择。」他补充说：「我们越过了太多我们没有优势的位置，这样令防守方获得更多优势，我们应该做出不同的选择，或许能让我们有更多机会。」

 

 

记者/摄影：魏国谦

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
陈豪16万月租新豪宅内笼曝光 楼底高得惊人空间感十足 12岁大仔外貌成熟颜值超越爸爸
陈豪16万月租新豪宅内笼曝光 楼底高得惊人空间感十足 12岁大仔外貌成熟颜值超越爸爸
影视圈
7小时前
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
影视圈
9小时前
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
2025-12-27 19:02 HKT
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
2025-12-28 00:01 HKT
58岁周慧敏后台步履蹒跚需搀扶 于台上被近距离拍摄状态曝光
58岁周慧敏后台步履蹒跚需搀扶 于台上被近距离拍摄状态曝光
影视圈
8小时前
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
好去处
2025-12-27 18:38 HKT
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
饮食
16小时前
59岁两届TVB视后罕现身变传道人？单身26年状态惊人  「张栢芝闺密」听道后获益良多
59岁两届TVB视后罕现身变传道人？单身26年状态惊人  「张栢芝闺密」听道后获益良多
影视圈
11小时前
16岁「名媛星二代」考车牌获母赠劳斯莱斯 2年前曾晒百万Hermès 美貌气质不输何超莲
16岁「名媛星二代」考车牌获母赠劳斯莱斯 2年前曾晒百万Hermès 美貌气质不输何超莲
影视圈
7小时前
定存攻略｜2025年定存最后召集 3个月可享5.88厘 一间推10厘快闪优惠
定存攻略｜2025年定存最后召集 3个月可享5.88厘 一间推10厘快闪优惠
投资理财
14小时前