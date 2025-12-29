省港杯｜港队首回合主场2:2逼和广东 暂代主帅卢比度：打了一场激烈又漂亮的比赛

「第44届省港杯」首圈赛事港队最终主场以2:2逼和下半场9人应战的广东，暂代主帅卢比度赛后表示今场是一场激烈又漂亮的比赛，执教首场以和波结束，卢比度直言当然想取得胜利，但现在也必须接受结果然后面对下场。

卢比度执教首场和波收场 渴望开门红但必须接受结果

港队暂代主教练卢比度赛后对今场总结表示：「非常激烈也非常精彩，很高兴可以听到球迷们为球员们打气到最后一刻。」他也提到代表队与球会的分别，球会有更多比赛，更多的时间去准备，而代表队则面对更多挑战，训练时间也较少，而提到作为首战以打和作结能否接受时，他直言：「作为第一场比赛，我当然想赢，但结果就是这样，我们只能接受它然后面对下场。」在面对多打2人下仍以2:2打和，卢比度直认：「我们做了一些错误的选择。」他补充说：「我们越过了太多我们没有优势的位置，这样令防守方获得更多优势，我们应该做出不同的选择，或许能让我们有更多机会。」

记者/摄影：魏国谦