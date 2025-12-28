省港杯｜广东队下半连追2球后9人应战 艾华顿关键12码助港队2:2逼和

「第44届省港杯」首圈赛事今日上演，港队香港大球场主场出击对广东，今场亦是暂代卢比度接手港队后首场港队赛事，港队上半场由孙铭谦建以1:0先拔头筹下，下半场遭广东队由陈伟和姜至鹏先后建攻反超2:1，好在艾华顿操刀12码稳阵破网追成2:2，虽之后广东因2人领红以9人应战，但港队之后也未再有破网，最终战成2:2平手。

孙铭谦劲射破网 港队上半场领先1:0

何家豪摄

何家豪摄

港队今日迎来韦斯活离任后首战，卢比度首次以港队暂代主教练身份领军，上半场双方便攻势不断，14分钟港队就有刘家乔射门可惜偏出，之后19分钟佘在言接应艾华顿传球劲射但高出，广东队之后虽也有多次攻门，但都无法攻破庞焯熙的五指关，到41分钟港队传来捷报，孙铭谦左路起脚抽射皮曲射向远柱破网，为港队先开记录射成1:0返回更衣室。

广东下半场9人应战 艾华顿关键12码2:2逼和广东

易边后风起云涌，广东队加强攻势，53分钟广东队界外球开入禁区，陈伟接应后突破防守后起脚破网射成1:1，之后60分钟再有姜至鹏左路窄角度劲射破网，为广东反超成2:1，但随后61分钟陈伟因妨碍开波而再被罚黄牌而2黄1红被逐，之后祖连奴更在禁区内被拉跌驳得12码，66分钟由艾华顿操刀射入追平2:2，到72分钟黄梓舜因撞跌余在言而再被罚2黄1红离场，广东队以9人应战，之后81分钟祖连奴禁区顶劲射，但被广东门将袁建锐扑出，83分钟由艾华顿开出角球，祖连奴顶球可惜再遭门将没收，最终双方战成2:2平手，下场港队将会在1月3日移师到广东进行最后一回合。

记者/摄影：魏国谦，何家豪