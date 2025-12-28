利物浦｜「超级流感」险夺命！ 红军名宿鲁殊忆濒死经历

利物浦传奇射手、现年64岁的鲁殊（Ian Rush），近日向传媒惊爆自己本月初因感染「超级流感」而一度病危，需紧急送院的恐怖经历。他坦承，在病发时一度呼吸极度困难，甚至以为自己会死，幸得未婚妻及时救助，才逃出鬼门关。

一度呼吸困难倒地

鲁殊在病愈后首次接受访问时，仍心有余悸。他忆述，事发当日凌晨约2时，他因感到呼吸困难而起床，想到楼下喝杯热茶。他说：「大约凌晨4点，我感觉很差，我的未婚妻Carol打电话叫了救护车，因为我当时真的在为呼吸而挣扎。他们(救护员)在10分钟内就到了，陪了我一个半小时，他们真的很棒。」

情况突然急转直下

当时，鲁殊的情况一度好转，他决定留在家中，等待早上9时与医生的预约。然而，在救护车离开后仅10分钟，他的情况急转直下，突然倒地。鲁殊续说：「我们不得不再次打电话叫救护车。这次救护车花了更长的时间才到。我躺在地上，喘不过气来。我当时真的想，就这样了，我要完蛋了。我非常恐慌。」

救护车以紧急灯号送院

幸运的是，在等待救护车期间，其未婚妻Carol在旁不断安抚他，教他如何冷静下来，尝试更轻松地呼吸，为他撑过了最艰难的时刻。当救护人员再次到达时，鲁殊已面色苍白地躺在地上。他解释：「我当时需要氧气来帮助我度过那次可怕的经历。」最终，他被救护车以「蓝灯」（紧急状态）送往附近的医院。这位红军传奇在急症室留医了48小时，之后再转往普通病房观察了三天，才获准出院。