Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

非洲国家杯 | 尼日利亚领先3球后连失两球 3:2险胜突尼西亚提早出线16强

足球世界
更新时间：17:38 2025-12-28 HKT
发布时间：17:38 2025-12-28 HKT

「超霸鹰」尼日利亚周六在非洲国家杯C组次轮分组赛中，经历了一场惊心动魄的比赛。球队在一度领先三球的绝对优势下，末段被突尼西亚连追两球，最终险胜3:2，取得小组两连胜，提早锁定出线16强资格。

域陀奥森汉头槌先开纪录

尼日利亚大部分时间占据主动，战至44分钟由前锋域陀奥森汉（Victor Osimhen），接应队友卢卡文（Ademola Lookman）的右路传中，力压对方守卫头槌破网，为「超霸鹰」先开纪录，半场领先一球。换边后，尼日利亚继续控制战局，50分钟由中场尼迪迪（Wilfred Ndidi）接应卢卡文开出的角球，头槌建功将纪录改写成2:0。67分钟，轮到上半场交出助攻的卢卡文近射破网，超霸鹰遥遥领先三球。

末段连失两球现惊魂

然而，以为大局已定之际，突尼西亚在比赛末段发起绝地反击。74分钟，中坚泰比（Montassar Talbi）接应自由球头槌破网，追成1:3。战至比赛末段，突尼西亚一次传中省中尼日利亚守将奥沙尔森姆（Osayi-Samuel）的手部，球证在观看VAR后判罚十二码，阿里阿布迪（Ali Al-Abdi）操刀射入，将比分追近至2:3，令比赛最后几分钟变得异常紧张。

超霸鹰领队指要整顿后防

「超霸鹰」最终仍能顶住压力，保住胜果。赛后，他们两战全胜得6分，领先次席的突尼西亚3分兼对赛成绩占优，提早一轮笃定小组首名出线16强。尼日利亚领队谢利(Eric Chelle)强调球队需要在淘汰赛前，好好整顿后防，避免重蹈今仗覆辙。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
23小时前
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
好去处
23小时前
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
影视圈
9小时前
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
18小时前
张学友双手出现离奇状况？近2年半唱逾300场惹健康隐忧
张学友双手出现离奇状况？近2年半唱逾300场惹健康隐忧
影视圈
2025-12-27 11:00 HKT
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
饮食
8小时前
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
影视圈
2小时前
TVB「最强小三」意外春光乍泄  32岁庆生被对准丰满胸部拍摄  家底丰厚住半亿豪宅
TVB「最强小三」意外春光乍泄  32岁庆生被对准丰满胸部拍摄  家底丰厚住半亿豪宅
影视圈
22小时前
有网民发现一间日式连锁面包店的职员在公厕内清洗面包夹。
连锁面包店职员公厕洗面包夹 网民怒轰宁愿唔洗 店方回应指严重违反指引
社会
22小时前
台湾宜兰7级地震｜在台港人吓亲 首次感受地震 间房突然好似海盗船咁摇
台湾宜兰7级地震｜在台港人吓亲 首次感受地震 间房突然好似海盗船咁摇｜Juicy叮
时事热话
4小时前