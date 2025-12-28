非洲国家杯 | 尼日利亚领先3球后连失两球 3:2险胜突尼西亚提早出线16强

「超霸鹰」尼日利亚周六在非洲国家杯C组次轮分组赛中，经历了一场惊心动魄的比赛。球队在一度领先三球的绝对优势下，末段被突尼西亚连追两球，最终险胜3:2，取得小组两连胜，提早锁定出线16强资格。

域陀奥森汉头槌先开纪录

尼日利亚大部分时间占据主动，战至44分钟由前锋域陀奥森汉（Victor Osimhen），接应队友卢卡文（Ademola Lookman）的右路传中，力压对方守卫头槌破网，为「超霸鹰」先开纪录，半场领先一球。换边后，尼日利亚继续控制战局，50分钟由中场尼迪迪（Wilfred Ndidi）接应卢卡文开出的角球，头槌建功将纪录改写成2:0。67分钟，轮到上半场交出助攻的卢卡文近射破网，超霸鹰遥遥领先三球。

末段连失两球现惊魂

然而，以为大局已定之际，突尼西亚在比赛末段发起绝地反击。74分钟，中坚泰比（Montassar Talbi）接应自由球头槌破网，追成1:3。战至比赛末段，突尼西亚一次传中省中尼日利亚守将奥沙尔森姆（Osayi-Samuel）的手部，球证在观看VAR后判罚十二码，阿里阿布迪（Ali Al-Abdi）操刀射入，将比分追近至2:3，令比赛最后几分钟变得异常紧张。

超霸鹰领队指要整顿后防

「超霸鹰」最终仍能顶住压力，保住胜果。赛后，他们两战全胜得6分，领先次席的突尼西亚3分兼对赛成绩占优，提早一轮笃定小组首名出线16强。尼日利亚领队谢利(Eric Chelle)强调球队需要在淘汰赛前，好好整顿后防，避免重蹈今仗覆辙。