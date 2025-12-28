英超｜维拉豪取11连胜杀上英超第三 艾马利谦称：争标未系时候！

阿士东维拉周六英超凭借后备上阵的射手奥尼屈坚斯（Ollie Watkins）「梅开二度」，作客2:1反胜车路士，豪取各项赛事11连胜，于联赛榜上杀上第三位，落后榜首的阿仙奴和次席的曼城仅3分和1分。然而，维拉领队艾马利（Unai Emery）否认球队是争标份子，谦称争标还未是时候。

「我们不是真正的争标者」

赛后，当被问及维拉是否能挑战英超冠军时，艾马利断然否认：「不是真的。我们现在排在联赛第三，仅次于曼城和阿仙奴这两支梦幻般的球队，但我们需要踢38场比赛，现在只踢了18场，还有20场。我们还要与利物浦、车路士、曼联这样的球队去竞争，球队必须在38场比赛中保持稳定。」

斗兵工厂前先笠高帽

维拉将在周二作客酋长球场火并榜首的阿仙奴，若击败兵工厂便可在积分上追平对手。这场榜首大战，被视为维拉今季的「试金石」。不过，艾马利在赛前已先向阿仙奴派高帽，为球队减压。

艾马利笑著说：「你在问我关于对阿仙奴的比赛？那非常、非常困难。现在的感觉是『哗』。在酋长球场，他们非常、非常、非常强大。下一仗将是我们面对的最艰巨的挑战，因为他们是现在最好的球队。他们在英超和欧联都踢得非常出色。」