Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜维拉豪取11连胜杀上英超第三 艾马利谦称：争标未系时候！

足球世界
更新时间：15:11 2025-12-28 HKT
发布时间：15:11 2025-12-28 HKT

阿士东维拉周六英超凭借后备上阵的射手奥尼屈坚斯（Ollie Watkins）「梅开二度」，作客2:1反胜车路士，豪取各项赛事11连胜，于联赛榜上杀上第三位，落后榜首的阿仙奴和次席的曼城仅3分和1分。然而，维拉领队艾马利（Unai Emery）否认球队是争标份子，谦称争标还未是时候。

「我们不是真正的争标者」

赛后，当被问及维拉是否能挑战英超冠军时，艾马利断然否认：「不是真的。我们现在排在联赛第三，仅次于曼城和阿仙奴这两支梦幻般的球队，但我们需要踢38场比赛，现在只踢了18场，还有20场。我们还要与利物浦、车路士、曼联这样的球队去竞争，球队必须在38场比赛中保持稳定。」

斗兵工厂前先笠高帽

维拉将在周二作客酋长球场火并榜首的阿仙奴，若击败兵工厂便可在积分上追平对手。这场榜首大战，被视为维拉今季的「试金石」。不过，艾马利在赛前已先向阿仙奴派高帽，为球队减压。
艾马利笑著说：「你在问我关于对阿仙奴的比赛？那非常、非常困难。现在的感觉是『哗』。在酋长球场，他们非常、非常、非常强大。下一仗将是我们面对的最艰巨的挑战，因为他们是现在最好的球队。他们在英超和欧联都踢得非常出色。」

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
20小时前
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
好去处
20小时前
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
影视圈
6小时前
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
15小时前
张学友双手出现离奇状况？近2年半唱逾300场惹健康隐忧
张学友双手出现离奇状况？近2年半唱逾300场惹健康隐忧
影视圈
2025-12-27 11:00 HKT
有网民发现一间日式连锁面包店的职员在公厕内清洗面包夹。
连锁面包店职员公厕洗面包夹 网民怒轰宁愿唔洗 店方回应指严重违反指引
社会
19小时前
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭 $8.8 星期一至日供应
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭$8.8 星期一至日供应
饮食
2025-12-27 10:00 HKT
台湾宜兰7级地震｜港逾百市民报告震感 网民涌天文台FB讲经历 旺角吊灯摇晃 土瓜湾似火车经过门窗都震
01:45
台湾宜兰7级地震｜港逾百市民报告震感 网民涌天文台FB讲经历 旺角吊灯摇晃 土瓜湾似火车经过门窗都震｜Juicy叮
时事热话
5小时前
TVB「最强小三」意外春光乍泄  32岁庆生被对准丰满胸部拍摄  家底丰厚住半亿豪宅
TVB「最强小三」意外春光乍泄  32岁庆生被对准丰满胸部拍摄  家底丰厚住半亿豪宅
影视圈
19小时前
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
饮食
5小时前