沙特职｜C朗梅开二度 艾纳斯10连胜创历史

足球世界
更新时间：07:32 2025-12-28 HKT
发布时间：07:32 2025-12-28 HKT

基斯坦奴朗拿度（C朗）今晨带领艾纳斯，于沙特职面对艾科多，以3：0轻取对手，当中C朗梅开二度。艾纳斯开季10连胜，创沙特职历史。

C朗于31分钟为艾纳斯打开纪录，一次左路角球，前点的队友头槌一顶，C朗于远柱冲前在门前加一脚破网。这名葡萄牙球星，于上半场补时3分钟再入一球，他接应队友的右路传中，楔前快对方守卫一步射入，个人梅开二度。半场领先两球的艾纳斯，有祖奥菲历斯于94分钟锦上添花，他在12码点附近接应队友横传，无人看管下轻松射入。艾纳斯最终以3：0击败艾科多，开赛10战全胜，是沙特职首支取得10连胜的球队，创下历史。

C朗今年暂入40球

40岁的C朗今年目前为止射入40球，个人职业生涯攻入956球，继续向1000球进发。他在赛后发文表示：「勤奋是达至成为的唯一方法。」他加盟艾纳斯以来，仍然未尝为这支沙特球队取得锦标；艾纳斯目前在沙特职榜首，有4分的领先优势，联赛或是今季其中一个夺标最大希望。艾纳斯下一场将于周二深夜作客伊蒂法克。

