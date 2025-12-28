英超｜维拉2：1反胜车路士 各项赛事11连胜 屈坚斯：艾马利是战术天才

英超前列大战，阿士东维拉作客以2：1反胜车路士，各项赛事11连胜，续排联赛第3位。今场梅开二度的屈坚斯赛后盛赞领队艾马利是「战术天才」。

车路士37分钟开纪录

车路士3分钟有高尔彭马于右路一控，随即转身起脚，但皮球斜出。他们于上半场37分钟先开纪录，列斯占士开出的左路角球，祖奥柏度在门前顶住维拉门将达米安马天尼斯，皮球正好弹落柏度的右脚，并弹入维拉大门。半场领先1：0的「蓝战士」于52分钟一次反击，最终彭马于右路地波传中，维拉有约翰麦甘尼快一步将皮球铲出底线解围，否则车路士翼锋加拿祖已经在后点赶到起脚。

皮球弹中祖奥柏度的脚，再入维拉大门。路透社

屈坚斯赞艾马利是战术天才。路透社

屈坚斯后备落场不久，就助维拉扳平。路透社

屈坚斯84分钟顶入奠胜球。路透社

屈坚斯梅开二度

维拉于63分钟揭起反胜序幕，车路士守将班洛特巴迪亚舒尼后场传球被截，维拉立即反击，由58分钟后备上阵的奥尼屈坚斯接应直线起脚，被车路士门将罗拔山齐士挡到，但皮球反弹屈坚斯再弹入车路士大门，维拉扳平1：1。84分钟，维拉的泰利文斯开出右路角球，屈坚斯在无人看管下头槌破网。维拉最终以2：1反胜车路士，各项赛事11连胜；联赛以12胜3和3负得39分，续排第3位，落后榜首的阿仙奴3分，并仅以1分落后次席的曼城。车路士则以8胜5和5负得29分，被利物浦赶过，跌落第5位；他们暂时落后第4位的「红军」3分。

梅开二度的赢波功臣屈坚斯，盛赞领队艾马利是战术天才：「不可思议的胜仗。我个人而言，后备入替并有入球好极了。艾马利改变了体系，由于车路士踢人盯人，改变后己队有多出的人力。我会说他是战术天才。我觉得其他球队担心面对我们，『啊，下一场对手是维拉』。但我们会逐场踢，专注自己，争标路仍然漫长。」