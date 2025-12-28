Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜利物浦2：1挫狼队升第4位 域斯开斋：早知入球终会到来

足球世界
更新时间：06:35 2025-12-28 HKT
发布时间：06:35 2025-12-28 HKT

利物浦今晨于英超主场迎战狼队，有域斯英超开斋，以2：1击败对手。「红军」联赛近6场不败，赛后以32分升上第4位。终于射入加盟后第一球的域斯赛后表示：「一直都非常有信心入球终会到来。」

祖达妻子亦有到场。路透社
祖达两名儿子担任球僮。路透社
云迪积克与祖达的儿子及其他亲戚踢波。路透社
祖达儿子任球僮

今场开赛前，有曾效力利物浦和狼队的祖达的儿子担任球僮，带领两军出场，场面感人；祖达的妻子亦有到场。11分钟，利物浦的域斯一次通透直线，艾基迪基在两名敌将中间起脚，皮球中柱弹出。28分钟，利物浦一次右路传中，麦亚里士打起脚劲射被狼队门将荷西沙亚扑到后中柱；旁证及后举旗，指门前的基艾沙越位。

利物浦1分钟内入两球

利物浦于上半场末段，相隔1分钟连入两球。先是41分钟，谢利美费林邦于右路突破落底线，再回传中路，赖恩格云贝治第一时间撞射近柱入网，为「红军」打开纪录。42分钟，艾基迪基直线交予域斯，后者面对门将脚背弹入。利物浦半场领先2：0。狼队下半场51分钟扳回一城，一次左路角球，艾洛高达尼在小禁区内力压伊巴希马干拿迪头槌攻门，被利物浦门将艾利臣比加挡出，但狼队守将辛迪亚高般奴于门前补中，狼队追近比数。但利物浦最终保住2：1的胜局，以10胜2和6负得32分，升上第4位。狼队在赛程踢了一半后，仍未打开胜利之门，以2和16负得2分包尾。

狼队一度追近比数。路透社
域斯终于开斋。路透社
域斯赛后表示，一直相信入球终会到来。路透社
史洛特撑爱将「入球陆续有来」

域斯对于英超开斋感到高兴：「我知道英超是世界上最难踢的联赛，我需要适应体力化的踢法，以及在中场被包围。入球实在太好了，在场上感受到球迷就在身边。我很高兴，一直都非常有信心入球终会到来，但当然我希望入球和助攻可以更早出现。但事情如此发生，我只能接受，但我一直都知道终会来临。」利物浦领队史洛特对于爱将终于入波表示：「球队早已见识到域斯的作用，制造入球机会，距离破网非常接近。开斋之后，他将会继续保持，为我们今更多波。我认为他今场的贡献，是比起1个入球更多的。」

