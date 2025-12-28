英超｜卓基传射建功 曼城2：1诺定咸森林

曼城昨晚于英超作客诺定咸森林，凭卓基传射建功，以2：1破敌。同日榜首的阿仙奴亦赢波，曼城续落后对方2分排次席。

雷恩达斯开纪录

今场所有入球均在下半场出现，先是曼城于48分钟打开纪录。卓基的直线与雷恩达斯的走位，时间配合刚刚好，后者接应传球第一时间起左脚破网。51分钟，卓基引球于左路推进，并在禁区内起脚但射中柱。54分钟森林扳平，基比斯韦特左路直线交予伊戈捷西斯，后者第一时间传中给伏兵后点的奥巴利赫捷臣射入。

雷恩达斯助曼城先开纪录。路透社

哥迪奥拿盛赞戴治将森林建立成真正的团队。路透社

卓基传射建功。路透社

森林一度扳平。路透社

73分钟，曼城的菲尔科顿近门快射，被森林门将约翰域陀挡出。但最终全取3分的，仍是客军曼城。83分钟一次右路角球，远柱的加华度尔头槌二传回后，卓基冲前第一时间抽射，射破域陀的十指关。最终曼城以2：1击败森林，录得13胜1和4负得40分续排次席，继续落后阿仙奴2分；「兵工厂」同日以2：1击败白礼顿。森林则以5胜3和10负得17分，排在第17位。

哥帅：非常重要的3分

哥迪奥拿认为球队取得重要的3分：「冬季、作客森林……记忆中我们其中一季赢英超，有很多类似情境的比赛。3分，是非常重要的3分，主要是因为对手实力顽强，戴治建立了一支真正的团队。我们需要不可思议的心态，更重要的是你如何承受和防守，接受自己可以做得更好，同时始终留在比赛中，否则根本不可能赢波，上季我们就输了。」他提及球队心态改变的转捩点：「在美国的世界冠军球会杯是关键时刻，我们审视自身，有很多讨论，改变了很多事情。球迷可以接受踢得不好，但当你不倾注真心时，球迷就会不接受。」