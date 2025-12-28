Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜卓基传射建功 曼城2：1诺定咸森林

足球世界
更新时间：05:40 2025-12-28 HKT
发布时间：05:40 2025-12-28 HKT

曼城昨晚于英超作客诺定咸森林，凭卓基传射建功，以2：1破敌。同日榜首的阿仙奴亦赢波，曼城续落后对方2分排次席。

雷恩达斯开纪录

今场所有入球均在下半场出现，先是曼城于48分钟打开纪录。卓基的直线与雷恩达斯的走位，时间配合刚刚好，后者接应传球第一时间起左脚破网。51分钟，卓基引球于左路推进，并在禁区内起脚但射中柱。54分钟森林扳平，基比斯韦特左路直线交予伊戈捷西斯，后者第一时间传中给伏兵后点的奥巴利赫捷臣射入。

雷恩达斯助曼城先开纪录。路透社
雷恩达斯助曼城先开纪录。路透社
哥迪奥拿盛赞戴治将森林建立成真正的团队。路透社
哥迪奥拿盛赞戴治将森林建立成真正的团队。路透社
卓基传射建功。路透社
卓基传射建功。路透社
森林一度扳平。路透社
森林一度扳平。路透社

73分钟，曼城的菲尔科顿近门快射，被森林门将约翰域陀挡出。但最终全取3分的，仍是客军曼城。83分钟一次右路角球，远柱的加华度尔头槌二传回后，卓基冲前第一时间抽射，射破域陀的十指关。最终曼城以2：1击败森林，录得13胜1和4负得40分续排次席，继续落后阿仙奴2分；「兵工厂」同日以2：1击败白礼顿。森林则以5胜3和10负得17分，排在第17位。

哥帅：非常重要的3分

哥迪奥拿认为球队取得重要的3分：「冬季、作客森林……记忆中我们其中一季赢英超，有很多类似情境的比赛。3分，是非常重要的3分，主要是因为对手实力顽强，戴治建立了一支真正的团队。我们需要不可思议的心态，更重要的是你如何承受和防守，接受自己可以做得更好，同时始终留在比赛中，否则根本不可能赢波，上季我们就输了。」他提及球队心态改变的转捩点：「在美国的世界冠军球会杯是关键时刻，我们审视自身，有很多讨论，改变了很多事情。球迷可以接受踢得不好，但当你不倾注真心时，球迷就会不接受。」

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
11小时前
张学友双手出现离奇状况？近2年半唱逾300场惹健康隐忧
张学友双手出现离奇状况？近2年半唱逾300场惹健康隐忧
影视圈
19小时前
台湾宜兰以东发生7.0级地震 。（USGS图片）
台湾宜兰以东发生7.0级地震 全台多地有震感 凌晨再发生4.7级地震
即时中国
6小时前
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
6小时前
有网民发现一间日式连锁面包店的职员在公厕内清洗面包夹。
连锁面包店职员公厕洗面包夹 网民怒轰宁愿唔洗 店方回应指严重违反指引
社会
10小时前
27岁一线男星惊传孭逾千万巨债 被法院「限制消费」 认经济能力不足无力偿还
27岁一线男星惊传孭逾千万巨债  被法院「限制消费」  认经济能力不足无力偿还
影视圈
7小时前
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭 $8.8 星期一至日供应
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭$8.8 星期一至日供应
饮食
20小时前
60岁谷德昭撑拐杖继续暴瘦 现身红馆双颊严重凹陷相貌骤变 女友相恋18年不离不弃
60岁谷德昭撑拐杖继续暴瘦 现身红馆双颊严重凹陷相貌骤变 女友相恋18年不离不弃
影视圈
14小时前
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
好去处
11小时前
TVB「最强小三」意外春光乍泄  32岁庆生被对准丰满胸部拍摄  家底丰厚住半亿豪宅
TVB「最强小三」意外春光乍泄  32岁庆生被对准丰满胸部拍摄  家底丰厚住半亿豪宅
影视圈
10小时前