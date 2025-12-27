英超｜曼城剑指「四冠王」哥迪奥拿暗示一月抢施美安

曼城剑指史无前例的「四冠王」，领队哥迪奥拿（Pep Guardiola）或将在一月转会窗再度「开水喉」！据英国传媒报导，曼城已将般尼茅夫的加纳翼锋安东尼施美安（Antoine Semenyo）列为头号收购目标，并准备触发其合约中价值6500万英镑(约6亿8000万港元)的解约金条款，为下半季的四线作战，增添重要火力。

哥帅态度转变：任何事都可能发生

哥迪奥拿一向不热衷于在冬季转会窗增兵，但去年一月，他却一反常态地豪掷1.74亿英镑，签下五名新球员。如今，在球队四线并进，形势大好的情况下，他似乎又准备再次打开支票簿。他说：「上个赛季，我从未想过会在转会窗买入四、五名球员，但我们当时有很多球员受伤。今年，（转会窗）是开放的，任何事情都可能发生。」

6500万镑解约金

据悉，安东尼施美安的6500万英镑解约金条款，将会在下月初生效。这位即将在1月7日迎来26岁生日的加纳国脚，除了曼城外，亦吸引了曼联、利物浦的关注，预料将会掀起一场争夺战。

剑指四冠王

对于球队今季的争标形势，哥迪奥拿保持审慎乐观：「一切进展顺利，但现在还只是十二月底。在欧联我们处于前列；在英超我们也处于前列；我们还杀入了联赛杯四强，足总杯亦即将展开。」