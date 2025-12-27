Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼联中场美臣蒙特半场伤出 代表英军战世界杯梦或碎

足球世界
更新时间：20:01 2025-12-27 HKT
发布时间：20:01 2025-12-27 HKT

曼联虽然在拆礼物日英超主场1:0小胜纽卡素，但却付出了沉重代价，阵中英格兰国脚中场美臣蒙特（Mason Mount）半场因伤退下火线，其2026年世界杯之梦恐怕要提前幻灭。

半场感不适 艾摩廉不敢冒险

美臣蒙特今仗正选上阵，但仅踢了半场便被换下，由18岁小将积克费查（Jack Fletcher）入替。赛后，领队艾摩廉（Ruben Amorim）证实，蒙特在半场时感到不适：「他在半场时感觉到一些不妥，他本想继续比赛，这也是一件好事。他想在下半场继续，但我们不能再失去更多球员了。」

两年仅23次正选 玻璃人属性尽现

自2022年从车路士转投曼联以来，美臣蒙特一直受伤病困扰，今仗仅仅是他加盟两年多以来的第23次联赛正选上阵。曼联已经有队长般奴费南迪斯和明奈两名中场正在养伤，「圣诞快车」的频密赛程下，现在美臣蒙特再次受伤，对曼联的中场人手无疑是雪上加霜。球队在周二晚便要主场迎战榜尾的狼队，美臣蒙特预计将会缺阵。

赞小将费查表现

对于临危受命的小将积克费查，艾摩廉则给予了高度评价，艾帅说：「积克（费查）做得很好。这对任何一个孩子来说，都是一个非常重要的时刻。他会听到他父亲（前曼联名宿戴伦费查）的意见，他会谈论很多事情，但他需要冷静下来，并赞扬这个孩子，因为他真的很谦虚，非常努力，他值得这一切。」

