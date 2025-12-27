Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

省港杯｜首回合明晚开波 卢比度：备战虽短仍信心十足 陈俊乐：尽用主场之利争胜

更新时间：21:00 2025-12-27 HKT
发布时间：21:00 2025-12-27 HKT

第44届省港杯首回合将于明晚（28日）在香港大球场上演。坐镇主场的港队今晚于大球场进行公开操练。暂代主教练卢比度直言备战周期虽短，但球员热情与求胜欲望高涨；今仗佩戴队长臂章的陈俊乐则表态，会全力以赴，力争在主场打好开门一战。

今仗是省港杯首回合，亦是卢比度接掌港队后的首秀。他坦言时间紧迫、训练次数有限，但团队已尽力而为：「我们已经付出最大努力，球员们充满热情、求胜心和积极性都很高。尽管准备时间有限，但我们准备好了。」卢比度亦呼吁球迷入场打气：「球员在场上能真切感受到支持，有球迷的鼓励，他们会踢得更好。」

多次征战省港杯的中场核心陈俊乐，今届以队长身份领军。他形容省港杯向来竞争激烈、胜负难料，盼把握主场优势先拔头筹：「希望可以在主场拿下胜利；以往经验显示，作客比赛会难打很多。」他续指：「今次备战时间的确不太充裕，但我们会全力以赴，每一课训练都做好战术准备，争取比赛时尽快进入状态。」

省港杯首回合赛事将于明晚8时假香港大球场开踢，港队主场迎战广东队。球迷拭目以待。
记者：杨功煜

 

