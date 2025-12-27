英超｜施丹式窝利世界波 曼联小将多古一夜成名

曼联青训产品丹麦小将柏德列多古（Patrick Dorgu）周三一球成名！这位年仅21岁的后防新星，在奥脱福主场迎战纽卡素的英超联赛中，左脚窝利为曼联一箭定江山，引来网民疯狂「洗版」，盛赞其入球有施丹经典窝利的影子。

窝利射入在曼联一队首球

多古今仗被曼联领队艾摩廉（Ruben Amorim）安排串演右翼，此子在一次攻势中于禁区顶离门约18码位置第一时左脚窝利抽射，皮球直飞龙门死角，对方门将束手无策。这一球亦是多古晋升曼联一队之后的开斋波。

球迷震惊：施丹附体？

多古这个世界波，随即在社交媒体上引发热议。不少球迷将其与法国「球王」施丹（Zinedine Zidane）在2002年欧联决赛对利华古逊时，攻入的经典「天外飞仙」相提并论。有网民在X上惊叹：「看看多古的动作，就像巅峰时期的施丹一样。」另一位则写道：「我都分唔清，呢个究竟系多古定系施丹，窝利可以抽到咁靓！」

更有球迷开玩笑说：「对唔住，『多古天奴』，我以前唔识欣赏你嘅比赛。」另一位则补充道：「今晚究竟系边个冒充紧多古踢波！」无论如何，这个精彩绝伦的入球，已足以让多古在一夜之间成名，亦为其在曼联的未来注入了一支强心针。